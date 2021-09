Neue GC-Metallsuchsysteme der M30 R-Serie von Mettler-Toledo bieten leistungsstarke Fremdkörpererkennung

Die Metallsuchsysteme der nächsten Generation erkennen Verunreinigungen in vielen Lebensmittelanwendungen und ermöglichen dank ihrer innovativen und wegweisenden SENSE™-Software eine ganzheitlich intelligente Steuerung des Systems.

Giesen, 27. September 2021 – Mettler-Toledo Produktinspektion gibt die Markteinführung seiner GC-Metallsuchsysteme der M30 R-Serie bekannt. Die Systeme adressieren speziell kleine und mittelgroße Hersteller sowie Lohnverpacker. Dank ihrer modularen Bauweise können die Systeme jederzeit an sich verändernde Compliance- und Produktivitätsanforderungen angepasst werden. Die M30 R-Serie GC eignet sich ideal für Hersteller, die eine Einstiegslösung für die Erkennung metallischer Fremdkörper suchen und dabei Wert legen auf eine hohe Detektionsleistung und zukunftssichere Flexibilität.

Die neue, intelligente SENSE™-Software sorgt zusammen mit leistungsstarken Algorithmen für eine hohe Erkennungsempfindlichkeit gegenüber allen Arten von Metallverunreinigungen bei minimalen Fehlausschleusungen und setzt damit neue Maßstäbe in der Geräteklasse der Einstiegsmodelle. Dynamic Stability Control erhöht den Schutz des Metalldetektors vor Umgebungsrauschen und Vibrationsinterferenzen und steigert so dessen Präzision und Zuverlässigkeit. Die GC-Metallsuchsysteme der M30 R-Serie sind modular aufgebaut: Ändern sich Compliance- oder Produktionsanforderungen, so können der Metalldetektor und das Förderband einfach aufgerüstet bzw. getauscht werden. Dies ermöglicht Herstellern ihre Gesamtbetriebskosten zu senken, die Nutzungsdauer ihrer Systeme zu verlängern und damit auch zu mehr Nachhaltigkeit beizutragen.

“SENSE™ setzt neue Maßstäbe im Bereich der Metalldetektion”, so Mike Bradley, Product Inspection Specialist für Metallsuchsysteme bei Mettler-Toledo Produktinspektion. “Genau wie ein menschliches Gehirn steuert SENSE™ das neuronale Netzwerk in diesen digitalen Inspektionssystemen und integrierten Förderbändern der GC-Serie. SENSE™ hebt damit die Steuerung und Kontrolle über das gesamte Metallsuchsystem auf ein neues Niveau. Es fällt Urteile und trifft Entscheidungen, lernt kontinuierlich dazu und optimiert so jeden Aspekt des Systembetriebs.”

Die M30 R-Serie ist die erste Produktfamilie von Mettler-Toledo Produktinspektion, die auf der führenden SENSE™-Softwaretechnologie basiert. Der Vollfarb-Touchscreen vereinfacht die Bedienung, wichtige Tasks sind über das Schnellzugriffsmenü zugänglich. Die mögliche Lokalisierung auf individueller Benutzerebene, einschließlich einer standardmäßigen Auswahl an 33 Sprachen, reduziert Fehlerrisiken und steigert die Produktivität. Die robuste Bauweise in drei zur Auswahl stehenden Schutzarten von IP65 bis IP69K gewährleistet eine langfristige, zuverlässige Performance in einer Vielzahl von Produktionsumgebungen.

Mit der M30 R-Serie stehen je nach Produktions- und Compliance-Anforderungen sowie Budgetüberlegungen vier Metalldetektoren zur Auswahl:

– M31R StandardLine – vielseitige, zuverlässige Inspektion für alle Lebensmittelbereiche; Hochfrequenztechnologie mit eDrive, die eine Verbesserung der sphärischen Empfindlichkeit um bis zu 10 Prozent gegenüber älteren Modellen bietet

– M33R PlusLine – mehr Leistung mit Ultrahochfrequenztechnologie und eDrive für eine bis zu 20 Prozent höhere sphärische Empfindlichkeit, ideal für trockene Anwendungen wie Müsliriegel, Nudeln, Süßwaren und Snacks

– M33RB PlusLine – mehr Leistung dank Ultrahochfrequenztechnologie und eDrive, kombiniert mit einer optimierten Gehäuse-/Spulengeometrie für eine um bis zu 30 Prozent höhere sphärische Empfindlichkeit bei Anwendungen wie z. B. Fleischkisten und großen, schweren Mehlsäcken

– M34R PlusLine – mehr Leistung dank Dual-Simultaneous Frequency- und Product-Signal-Suppression-Technologie zur Unterdrückung des Produktsignals, um den Produkteffekt in anspruchsvollen Anwendungen einzudämmen; bis zu 25 Prozent höhere sphärische Empfindlichkeit und weniger Fehlausschleusungen bei nassen oder leitfähigen Produkten, wie beispielsweise Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchte, Milchprodukte, Produkte mit hohem Salzgehalt oder in metallisierter Folie verpackte Produkte

Die Metalldetektoren können in eine Vielzahl von Transportbandsystemen integriert werden, einschließlich der jüngst vorgestellten Metallsuchsysteme auf Förderband der GC-Serie. Diese umfasst jetzt neue Optionen wie erweiterte Bandlängen, einen massiven Rahmen sowie eine größere Auswahl an Ausschleusmechanismen, darunter Überkopfweichen und Rückzugsband.

“Lebensmittelverarbeiter, FMCG-Hersteller und Lohnverpacker dachten lange, dass sie für leistungsstarke Metalldetektion viel Geld für ein High-End-System ausgeben müssen”, so Mike Bradley. “Mit den Metallsuchsystemen der M30 R-Serie ist das nicht mehr länger der Fall. Sie können jetzt in ein smartes, digitales Metallsuchsystem investieren, das ihnen äußerst leistungsstarke Funktionen zu einem attraktiven Preis bietet. Neben den intelligenten Inspektionsfunktionen profitieren sie bei der M30 R-Serie auch von der Robustheit und Zuverlässigkeit, für die Mettler-Toledo Systeme bekannt sind. Sie haben die Gewissheit, dass ihre Investition zukunftssicher ist, sich mit ihren Anforderungen weiterentwickelt und ihre Marke schützt.”

Für weiterführende Informationen: http://www.mt.com/md-m30-rseries-pr

METTLER TOLEDO ist ein führender, weltweiter Hersteller von Präzisionsinstrumenten sowie Serviceanbieter. Das Unternehmen nimmt in zahlreichen Marktsegmenten eine führende Stellung ein und ist in vielen Bereichen weltweiter Marktführer. METTLER TOLEDO ist der größte Anbieter von Wägesystemen und Analyseinstrumenten für den Einsatz in Labors und der Inline-Messung in anspruchsvollen Produktionsprozessen der Industrie und des Lebensmittelhandels.

Der METTLER TOLEDO Geschäftsbereich Produktinspektion zählt zu den führenden Anbietern im Bereich automatisierter Inspektionstechnologie. Der Geschäftsbereich umfasst die Marken Safeline Metall- und Röntgeninspektion, Garvens und Hi-Speed Kontrollwaagen sowie CI-Vision und PCE Track & Trace. Die Produktinspektionslösungen steigern die Prozesseffizienz der Produzenten und unterstützen sie bei der Einhaltung von Industriestandards und Regulierungen. METTLER TOLEDO Systeme sorgen für eine nachhaltig höhere Produktqualität und tragen so zum Schutz der Verbraucher sowie des Rufes des Herstellers und seiner Produkte und Marken bei.

Für weiterführende Informationen: http://www.mt.com/pi

