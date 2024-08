Neue Carolinen Markenstrategie: Traditionsunternehmen geht nächsten Schritt bei Einführung neuer Flaschen und Kästen

– Ab September auch vier Sorten Carolinen Vital und Carolinen Apfelschorle in neuen Glasmehrwegflaschen und Kästen

– Die neu designten Flaschen und Kästen sind Teil der neuen Markenstrategie, die mit dem German Brand Award 2024 ausgezeichnet wurde

– Nachhaltig und regional: Neue Flaschen und Kästen sparen 10 Prozent CO2 ein und stammen aus NRW

Bielefeld, 30. August 2024 – Das Bielefelder Traditionsunternehmen Carolinen Brunnen geht den nächsten Schritt bei der Einführung seiner neuen Carolinen-Glasmehrwegflaschen. Ab September gibt es nun auch die erfolgreiche Carolinen Vital-Range mit den Sorten Orange, Zitrone, Grapefruit und Tropic sowie die beliebte Carolinen Apfelschorle in den neu designten Flaschen und Kästen. Bereits seit Mai diesen Jahres wird das Carolinen-Mineralwasser in das neue Gebinde abgefüllt.

Die neuen Glasmehrwegflaschen und Kästen sind Teil der vor zwei Jahren gestarteten neuen Markenstrategie, für die Carolinen jüngst mit dem German Brand Award 2024 ausgezeichnet wurde. Ziel der Strategie ist es die Besonderheiten des Carolinen-Mineralwassers von der Website bis in den Supermarkt für die Menschen in Ostwestfalen-Lippe noch leichter greifbar zu machen. Entlang des Claims „Aus gutem Grund. Aus der Region!“ und mit vielen Bildern der vom Teutoburger Wald geprägten Heimat zeigt Carolinen u. a. in Plakaten, Spots und Social-Media-Beiträgen seine Verbundenheit mit „OWL“ und seiner schützenwerten Natur, die auch jeden Schluck des Carolinen Mineralwassers so besonders machen.

Saskia Huneke, Marketingleitung Carolinen Brunnen: „Mit den neuen Flaschen und Kästen vereinheitlichen wir schrittweise unsere bisher vier unterschiedlichen Glasmehrweggebinde zu einem hochwertigen und gleichzeitig praktischen Glasmehrweggebinde mit höchstem Wiedererkennungswert: Die komplett neuen Flaschen und die zugehörigen Kästen zeigen als Teil unserer neuen Markenstrategie bereits optisch wofür Carolinen schon immer steht: beste, nachhaltige Qualität aus der Region.“

Sowohl in der Formensprache des strahlendblauen Kastens wie auf der mit prägnantem Carolinen C geprägten Flasche findet sich die aus dem Unternehmenslogo vertraute Carolinen-Welle und andere Referenzen an die Natur wieder. Die insgesamt sechs Millionen Flaschen und 500.000 Kästen stammen dabei aus rein regionaler Produktion in NRW und bestechen mit vielen praktischen Details wie z. B. rutschsicherer Glas-Reliefprägung und Mitteltragegriff, die ihr Handling im Alltag mühelos machen. Zudem sind die neuen Kästen stabiler und besser stapelbar, ob zuhause oder beim Transport. So können pro Transport auch mehr Flaschen transportiert und damit rund rund 10 Prozent CO2 eingespart werden.

Über Carolinen

Geschützt von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus rund 300 Metern Tiefe ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke zu etwas ganz Besonderem. Dabei steht der Name Carolinen nicht nur für beste Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Über 150 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllanlagen die beliebten Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und der Gastronomie Ostwestfalens sowie angrenzender Regionen. Seit 2021 ist Carolinen Teil der HassiaGruppe, dem stärksten deutschen Markenanbieter für alkoholfreie Getränke.

