NEU: Trendige Designer-Stoffmasken passend zum Sommer von save YouAndMe by Nagy Collection aus 100% Baumwolle mit Spezial-Filter

Mund- und Nasenmasken mit Logoeindruck gemäß der Corporate Identity als Teil des individuellen Hygienekonzepts für Firmen ab 500 Stück bestellbar

Hamburg/Essen, Juni 2020

Exklusivität gehört zum Markenversprechen von Nagy Collection. Diesen Anspruch hat die Designerin Hana Kiera Nagy auch bei der Herstellung ihrer neuen Stoffmasken der Marke save YouAndMe. Die eigene Produktion findet ausschließlich in Europa statt, was eine schnelle Lieferzeit und geringe Lieferkosten garantiert. So transportieren die Masken Look & Feel des Unternehmens als Kundengeschenk oder für die Mitarbeiter.

Gerne berät die Designerin Hana Kiera Nagy ihre Kunden zu Farbe, Logo-Druck und individuellem Design.

Die trendigen Stoffmasken aus 100% Baumwolle in Jersey (2-lagig) haben einen herausnehmbaren Filter mit zusätzlicher Filter-Funktion durch Spezial-Vlies. Durch ihre angenehme Elastizität passt sich die Maske optimal an die Gesichtsform an. Ein integrierter Nasenbügel, der dem Nasenrücken angepasst werden kann, ist ebenfalls integriert. Dank des individuellen stylischen Designs sind die Masken auch optisch trotz der Funktionalität ein Fashion Accessoire.

Die save YouAndMe Mund- und Nasenmasken mit Filter sind weiss bei Kochwäsche bis 95°C waschbar, farbig ist Buntwäsche bis 60°C möglich. Ebenfalls sind sie Trockner geeignet, was ein schnelles Wiederbenutzen ermöglicht. Der Filter muss vor dem Waschen nicht entfernt werden und kann somit während des Waschvorgangs in der Maske verbleiben.

In Corona-Zeiten virenfrei waschen: Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) soll bei mindestens 60 Grad und mit einem bleichmittelhaltigen Vollwaschmittel gewaschen werden. Nach dem Waschen und Trocknen sollte der korrekte Sitz des eingelegten Filters kontrolliert werden. Es wird empfohlen, die neue Stoffmaske vor dem ersten Tragen zu waschen.

Mehr Informationen auf www.save-youandme.de

Die Stoffmasken sind für Firmen ab einer Bestellmenge von 500 Stück (1 Karton) mit individuellem Logo bestellbar und in vielen schönen Farben erhältlich.

Für private Besteller gibt es die Stoffmasken bereits ab 5 Stück in der persönlichen Lieblings-farbe ab 38,95 € zzgl. Versandkosten.

Die Designerin Hana Kiera Nagy leitet bereits seit fünfzehn Jahren die Nagy Collection PR-Couture, mit der sie weltweit Erfolge in den Bereichen Konzept, Design und kompletter Umsetzung von PR Haute Couture und PR Kollektionen feiert. Exklusivität und hohe Qualität gehört zum Markenversprechen der Nagy Collection. Diesen Anspruch hat die Designerin auch bei der Herstellung ihrer neuen Stoffmasken der Marke save YouAndMe. Die eigene Produktion findet ausschließlich in Europa statt, was eine schnelle Lieferzeit und geringe Lieferkosten garantiert. Individuelle Farben, individueller Logoeindruck (optional) und schnelle Lieferung – das bietet save YouAndMe.

Pressekontakt:

rausch communications & pr

Martina Rausch

Deichstraße 29 | 20459 Hamburg

Fon 040 360 976 95

E-mail: martina.rausch@rauschpr.com

www.rauschpr.com

Firmenkontakt:

Save YouAndMe

Hana Kiera Nagy CEO – Designer

Heisinger Straße 320 | 45259 Essen

Fon 0201 470 990 18 | Fon 0201 470 990 20

E-mail: kiera@nagy-collection.com

www.save-youandme.de