NEU!! Profitieren Sie bis zu 12 Monate vom ORBERA365™

Verlieren Sie an Gewicht mit ORBERA365™, dem weltweit führenden Magenballon zur Gewichtsreduktion

Berlin, 16.07.2020. ORBERA365™ ist ein Programm zum Gewichtsverlust, das Ihnen hilft, Ihre Abnahmeziele zu erreichen.

ORBERA365™ ist ein 2-Stufen Programm, das Ihnen hilft, Gewicht zu reduzieren und eine gesunde Lebensweise aufrecht zu erhalten. Nachhaltiger Gewichtsverlust und eine dauerhafte Gesundheit sind mit der Magenballon-Technologie von ORBERA365™, gepaart mit gesunder Ernährung, individuell angepasstem Bewegungsplan mit Begleitteam und Zugang zu einem online verfügbaren Nachsorgeprogramm viel leichter erreichbar. Es hat sich gezeigt, dass Patienten mit dem ORBERA365™-System für Gewichtsverlust bis zu 3x mehr Gewicht verlieren als mit Diät und einem Bewegungsprogramm allein.

NICHT-CHIRURGISCH

Der schlaffe Ballon wird durch den Mund eingeführt, wodurch Schnitte und Nähte mit den damit verbundenen Wunden wegfallen. Nachdem der Magenballon durch die Speiseröhre in den Magen eingeführt und richtig platziert wurde, wird er mit Kochsalzlösung gefüllt. Wenn der ORBERA365™-Magenballon vollständig gefüllt ist, hat er in etwa die Größe einer Grapefruit erreicht und bewegt sich frei im Magen.

NR. 1 MAGENBALLON

ORBERA365™ ist CE-gekennzeichnet und der weltweit führende Ballon zur Gewichtsreduktion. In den letzten 20 Jahren haben ORBERA365™-Magenballons mehr als 277.000 Menschen geholfen. Der Magenballon hilft bei der Kontrolle der Essensportionen, während Sie sich auf eine gesunde Ernährung und Lebensweise umstellen.

BIS ZU 12 MONATE

Das ORBERA365™ System für Gewichtsverlust ist viel mehr als nur ein Magenballon. Mit dem ORBERA365 Programm profitieren Sie jetzt bis zu 12 Monate von Ihrem Ballon und dem ärztlichen Betreuungsteam, das Ihnen hilft, Ihre Lebensweise nicht nur körperlich, sondern auch mental zu ändern. Eine gesunde Einstellung ist zum Erreichen Ihrer Abnahmeziele und zur Aufrechterhaltung eines neuen Lebensstils von entscheidender Bedeutung.

Warum funktioniert ORBERA365™ work?

DAS ZWEITEILIGE PROGRAMM

ORBERA365™ ist ein Programm zur Gewichtsreduktion und Förderung einer gesunden Lebensweise. In den ersten maximal zwölf Monaten des Programms wird ein Magenballon in Ihren Magen eingesetzt, um Sie bei der Kontrolle der Essensportionen zu unterstützen. Sie lernen so, wie Sie Portionsgrößen besser kontrollieren können, während sich Ihr Körper an Ihre neue Lebensweise anpasst.

Über die gesamte Dauer des Programms werden Sie durch die Hilfe Ihres Begleitteams ermutigt, einen Diät- und Bewegungsplan zu befolgen. Sie erhalten so nicht nur die nötige Hilfe, um während des ORBERA365™-Programms Gewicht zu verlieren, sondern lernen außerdem, wie Sie mit empfohlenen Übungen, gesunden Lebensmitteln und den richtigen Portionsgrößen langfristig eine gesunde Lebensweise aufrecht erhalten.

https://www.orbera.com/de/

ORBERA365™ hilft Ihnen, sich schneller satt zu fühlen und kleinere Mahlzeiten zu sich zu nehmen.

12 MONATE TRAGEZEIT UND LAUFENDE BETREUUNG

Lernen Sie über einen Zeitraum von 12 Monaten mit der Betreuung und Unterstützung eines Expertenteams, wie Sie Ihre Lebensweise ändern und Ihr neues Gewicht halten.

KEINE CHIRURGISCHE GEWICHTSREDUKTION

ORBERA365™ ist ein reversibles nicht-chirurgisches Verfahren zur Gewichtsreduktion, d. h. es erfolgt ohne Schnitte, Nähte, Wunden oder anatomische Veränderungen.

Lose weight with ORBERA Gastric BalloonECHTE ERGEBNISSE

Weltweit wurden mehr als 277.000 Magenballons verkauft.

Real World ResultsDER FÜHRENDE BALLON ZUR GEWICHTSREDUKTION

ORBERA365™ ist der weltweite Marktführer unter den Ballons zur Gewichtsreduktion und hat in mehr als 20 Jahren Tausenden beim Erreichen ihrer Abnahmeziele geholfen.

