NEU im Sortiment: AProof® Thrombose

Genanalyse auf erblich bedingtes Thromboserisiko mit eigenständiger Probenahme

Eine Thrombose ist eine Gefäßerkrankung, bei der sich in einem Blutgefäß ein Blutgerinnsel (Thrombus) bildet. Dies kann zu Einschränkungen oder Unterbrechungen des Blutflusses führen und somit die Durchblutung von Organen oder Geweben beeinträchtigen. Folgen können Herzinfarkt, Schlaganfall oder Lungenembolie sein.

Grundsätzlich bestimmen zwei Faktoren die Wahrscheinlichkeit, an einer Thrombose zu erkranken: Die vererbbare Neigung zu Thrombosen (Thrombophilie) sowie spezielle, erworbene Faktoren wie beispielsweise die Einnahme hormoneller Verhütungsmittel (Antibabypille), Rauchen, Bewegungsmangel, Übergewicht, Schwangerschaft oder eine Vorerkrankung wie z.B. Krebs.

Ein genetischer Test auf die Veranlagung für eine Thrombose kann dabei helfen, das individuelle Thromboserisiko besser einzuschätzen und gezielte Maßnahmen zur Vorbeugung zu ergreifen.

AProof® Thrombose

Im AProof® Thrombose Probenahme-Set sind alle Komponenten enthalten, die Anwender und Anwenderinnen benötigen, um eine Blutprobe aus der Fingerkuppe zu entnehmen und kostenfrei an das AProof®-Labor zurückzusenden. Das Testergebnis steht nach der Analyse online als PDF-Download zum Download zur Verfügung.

Methodik der Analyse

Der AProof® Thrombose hilft den Anwendern und Anwenderinnen, ihr genetisch bedingtes Thromboserisiko anhand von zwei DNA-Markern zu ermitteln: Die Risikofaktoren Faktor-V-Leiden sowie Prothrombin-G20210A-Mutation. Diese Veränderungen in den F5- und F2-Genen erhöhen das Thromboserisiko bis zu 80fach. Die Laboranalyse wurde in einer Vergleichsuntersuchung mit dem Verfahren der Sanger-DNA-Sequenzierung erfolgreich validiert.

Vorteile AProof® Thrombose

– Probenahme zu jeder Zeit selbständig zu Hause

– geringste Blutmengen genügen, Filterpapierkarte statt Blutröhrchen

– hohe Zuverlässigkeit der Analyse im eigenen Labor

– Testergebnis durch Fachärzte/Fachärztinnen freigegeben

– Ergebnis in der Regel innerhalb von 5-10 Arbeitstagen nach Probeneingang abrufbar

– Ergebnisabruf online zu jeder Zeit

– Servicehotline für Beratung und Fragen

Über AP Diagnostics

AP Diagnostics ist ein innovativer Dienstleister auf dem Gebiet der personalisierten Medizin mit dem Anliegen, die Entwicklung in der genetischen Diagnostik mit fortschrittlichen sowie patientenfreundlichen Services zu unterstützen und zu verbessern.

Preis

Der Preis für das Probenahme-Set, die Laboranalyse und das Analyseergebnis als Download beträgt 89,00 EUR inkl. MwSt. – versandkostenfrei (D)

Eine humangenetische Beratung nach §§ 7 und 10 GenDG kann in Anlehnung an GOÄ 21 (kostenpflichtig) in Anspruch genommen werden.

Kontakt

AP Diagnostics GmbH

Ronny Schurm

Deutscher Platz 5b

04103 Leipzig

+49 (0)341 / 697 678 20

info@aproof.de

https://ap-diagnostics.de

