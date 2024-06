Neu: Hochwertige Bettwäsche für Kinder

So schlafen die Kleinsten entspannt ein…

Ein erholsamer Schlaf ist für die Entwicklung von Babys und Kindern von größter Bedeutung. Deshalb hat Koru Kids Deutschland neben den beliebten Kopfkissen und Daunendecken für verschiedene Jahreszeiten nun auch eine neue Kollektion hochwertiger Bettwäsche für Kinder im Sortiment. Die neue Kinderbettwäsche bietet nicht nur Komfort, sondern auch verschiedene stilvolle Designs, die jedes Kinderzimmer aufwerten.

Die Bettwäsche für Kinder, die Koru Kids ab sofort im Shop anbietet, ist sowohl für Jungen als auch für Mädchen geeignet. Von niedlichen Tiermotiven mit Pandas oder Delfinen bis hin zu Motiven mit einem gestickten Pinguin oder einem Fuchs ist für jeden Geschmack das Passende dabei.

Perfekte Passform für jedes Kinderbett

Als Experte für Daunendecken und Co. weiß das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Nähe München), wie wichtig die richtige Bettwäschegröße ist. Deshalb bietet Koru Kids Bettwäsche in den gängigen Baby- und Kinderbettgrößen an, einschließlich Bettwäsche 80x80cm, Kinderbettwäsche 100×135 cm und Kinderbettwäsche 135×200 cm. Die neue Bettwäsche passt perfekt auf jedes Kinderbett (60×120 und 70×140 und 90×200 cm) und sorgt für eine gemütliche und entspannte Schlafumgebung. Selbstverständlich gibt es bei jedem Set einen Kissenbezug mit dazu.

Edle Kinder-Bettwäsche 100×135 cm – ein ideales Geschenk

Die Kinderbettwäsche 100×135 cm, die es wahlweise mit einem aufgestickten Pinguin oder einem Fuchs gibt, besteht aus kuschelweichem Jersey aus 100% Baumwolle und sorgt so für Atmungsaktivität und ein angenehmes Schlafgefühl. Das Zweierset enthält einen Bettbezug (100×135 cm) und einen Kissenbezug (40×60 cm) mit Pinguin- oder Fuchsdruck, hat Reißverschlüsse und ist ideal für Babybetten. Die Bettwäsche für Kinder ist OEKO-TEX 100 zertifiziert, waschbar bis 40°C und trocknergeeignet. „Um das Aufwachsen der Kinder vom Baby- bis zum Schulalter mit unseren Produkten zu begleiten, haben wir verschiedene Bettwäsche 80×80, 100×135 cm sowie Bettwäsche 135×200 cm neu ins Sortiment aufgenommen“, erklärt Wolfgang Höhn, Geschäftsführer von Koru Kids. „Damit decken wir dabei in allen angebotenen Größen den Bedarf unserer Kunden ab und bieten mit den Größen 80x80x + 35×40 cm, 100×135 + 40×60 cm und mit der Bettwäsche 135×200 + 80×80 cm für alle Altersgruppen passende Größen an. Dies ist eine ideale Ergänzung zu unseren Kinderbettdecken.“ Zu den beiden Bettwäschen Pinguin und Fuchs hat Koru Kids auch passende Spannbettlaken 70×140 cm mit Pinguinen und Luftballons sowie einfarbig blau bzw. mit Füchsen, Sternen und Blättern bzw. einfarbig weiß (je zwei im Set) neu im Sortiment. Die Spannbettlaken sind auch in der Größe 60×120 cm im Doppelpack erhältlich. 100% Baumwolle Jersey sorgt auch bei den Spannbettlaken 60×120 cm und bei den Spannbettlaken 70×140 cm für Atmungsaktivität, Weichheit und hohen Schlafkomfort und der eingearbeitete Gummizug hält das Laken glatt und faltenfrei.

Pandas und Delfine sorgen für guten Schlaf

Neu bei Koru Kids ist auch eine Kinderbettwäsche im niedlichen Panda-Design: Mit zwei Pandas und Bambus auf der Vorderseite sowie vielen kleinen Pandas auf der Rückseite begeistert diese Wendebettwäsche alle Kinderherzen! Zur Auswahl gäbe es bei dieser Kollektion auch eine Variante mit Delfinen. Hier zaubern zwei aus dem Wasser springende Delfine auf der Vorderseite und lustige Blubberblasen auf der Rückseite jedem Kind ein Lächeln ins Gesicht. Auch diese Bettwäsche für Kinder besteht rein aus natürlichen Materialien, nämlich aus 100% Baumwolle in Mako-Satin Qualität. Das Material ist atmungsaktiv, weich und anschmiegsam und sorgt so für einen erholsamen Schlaf für die Kleinsten unter uns. Das zweiteilige Set beinhaltet wahlweise einen Bettbezug 100×135 cm oder 135×200 cm und einen Kissenbezug 40×60 cm oder 80×80 cm. Auch hier erleichtert ein praktischer und hochwertiger Reißverschluss das Be- und Abziehen der Bettwäsche, die zudem pflegeleicht ist, da sie bis 60°C waschbar und trocknergeeignet ist. Die Bettwäsche ist OEKO-TEX 100 zertifiziert und somit schadstoffgeprüft.

Hochwertige Materialien für maximalen Komfort

Qualität steht bei Koru Kids an erster Stelle. Deshalb wird die Bettwäsche 100×135 cm und die Bettwäsche 135×200 cm aus hochwertigen Materialien hergestellt, die nicht nur weich und angenehm auf der Haut sind, sondern auch langlebig und pflegeleicht. So können sich Eltern stets sicher sein, dass ihr Kind jede Nacht in höchstem Komfort schläft.

Auf der Webseite findet man die gesamte Kollektion und kann so neben Daunendecken und Kissen auch die perfekte Bettwäsche für sein Kind finden. Bei Kinder Bettdecken aus Daunen bietet Koru Kids ein großes Sortiment mit verschieden Größen und Wärmeklassen an.

Über die Koru Deutschland GmbH:

Die Koru Deutschland GmbH wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Familien einzigartige und liebevoll entwickelte Kinderprodukte anzubieten, die einfache Handhabung, Funktionalität und Spaß mit Premium-Qualität verbinden. Unter der Marke Koru Kids bietet das Unternehmen Produkte für Kinder in den lebenswichtigen Bereichen Essen und Schlafen an und engagiert sich, Familien in ihrem Alltag zu unterstützen. Dabei hat das Unternehmen den Anspruch, dass das Unternehmensmotto „FOR KIDS WITH LOVE“ in jedem Produkt sichtbar ist.

