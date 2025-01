Neu: Ethische Kompetenzen für Führungskräfte. Leadership kompakt & visuell: Instrumente für verantwortungsvolle Entscheidungen

Bonn – Wie gelingt verantwortliches Handeln, wenn Führungskräfte die Tragweite ihrer Entscheidungen immer schwerer überblicken können? In ihrem kompakten Ratgeber zeigt Tanja Föhr, dass reflektiertes wie verantwortliches Entscheiden auch in komplexen und unklaren Ausgangslagen sehr wohl möglich ist. Dazu verbindet sie zentrale Grundlagen ethischer Philosophie mit modernen Management-Tools zur Entscheidungsfindung. Der Band ist Teil der Reihe „Leadership kompakt & visuell“ im Bonner Fachverlag managerSeminare.

Das Anliegen, nachhaltig und ethisch vertretbar zu handeln, schreibt sich inzwischen nahezu jede Organisation und jedes Unternehmen auf die Fahne. Doch der Wunsch und auch das Wissen nutzt im Führungsalltag nichts ohne die Instrumente, um ethische Prinzipien inmitten von moralischen Zwickmühlen wirksam umsetzen zu können. Genau hier setzt die Autorin Tanja Föhr an und liefert den Brückenschlag: von den Basics ethischer Prinzipien, die sie kompakt und prägnant zusammenfasst, hin zu „schlanken“ Methoden und Arbeitshilfen, die das eigene ethische Selbstverständnis reflektieren und zu verantwortungsvollen Entscheidungen führen, die transparent sind und gemeinsam im Team getragen werden.

Dazu gibt Tanja Föhr den Leser:innen Bausteine zur Stärkung der eigenen moralischen Urteilskraft an die Hand mit Selbstreflexionsübungen wie „Journaling”, Übungen, mit denen im Team reflektiert werden kann, sowie einer Anleitung, um Klarheit über seinen persönlichen Ethik-Kodex zu erlangen.

Ein weiteres Kapitel stellt Methoden für die ethische Praxis im Führungsalltag vor. Hier offenbart die bekannte Stakeholder-Analyse ihr offenbar noch vielfach unterschätztes ethisches Potenzial. In Situationen, in denen Werte miteinander konkurrieren, erleichtert die „Werte-Konflikt-Matrix” mit einer klaren Einordnung und Priorisierung die Entscheidungsfindung. Die „Ethische Szenario-Analyse“ hilft, neue Möglichkeitsräume auszuloten. Im „Ethik-Café“ sorgt die entspannte Arbeitsatmosphäre für konstruktive Lösungen, die alle Aspekte und Positionen zur Sprache bringt. Um aus der Vergangenheit zu lernen, bietet die „Ethische Retrospektive“ eine Orientierungshilfe zur ethischen Entscheidungsfindung.

Neben Methoden zu aktuell anstehenden Problemen gibt es auch ein Kapitel, das den Blick in die Zukunft richtet: mit Instrumenten für eine strategische ethische Unternehmenskultur wie der Entwicklung eines gemeinsamen Führungsleitbildes, der Rolle der Führungskraft bei der Kulturentwicklung sowie der gemeinsamen Erarbeitung von Vision, Werten, Mission und Prinzipien.

Begleitend zu den Inhalten stehen digitale Arbeitshilfen zum Download zur Verfügung, die bei der täglichen Entscheidungsfindung unmittelbar unterstützen, so z.B. ein Selbsttest zur Wertehierarchie sowie eine Reihe von Arbeitspostern zu den vorgestellten Methoden.

Tanja Föhr: Ethische Kompetenzen für Führungskräfte. managerSeminare, Bonn 2025, 160 S. + Online-Ressourcen, kt., ISBN 978-3-949611-36-0, 29,90 Euro oder als ebook in den Formaten PDF und ePUB 27,99 Euro.

