Neu. Ein LED-System für Wendeltreppen.

Das innovatives LED-Handlauf-System passt sich mit ästhetischer Beleuchtung

jeder Kurve an

Die LUX GLENDER SAFE Serie ist eine aufregende Weiterentwicklung des bewährten BASIC Systems, die aus zahlreichen Projekterfahrungen und Kundenfeedback entstanden ist. Dieses neue LED-Handlaufsystem kombiniert innovative Technologie mit Robustheit und ansprechendem Design, um optimale Beleuchtungslösungen für unterschiedliche Umgebungen zu bieten. Das System ist ab sofort auch gewendelt und gebogen lieferbar. www.lux-glender.com

Herausragendes Merkmal des LUX GLENDER SAFE Systems ist die Polyurethan-Ummantelung. Sie bietet nicht nur eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Vandalismus, sondern ermöglicht auch eine insektenfreundliche Beleuchtung. Diese Eigenschaften machen die SAFE-Leuchte ideal für den Einsatz im öffentlichen Raum, wo Zuverlässigkeit und Langlebigkeit oberste Priorität haben.

Eine weitere Innovation ist das Kunststoffgehäuse, das den direkten Einbau in gewendelte und gebogene Handläufe ermöglicht, ohne dass die Leuchte zusätzlich bearbeitet werden muss. Dadurch wird die Montage erheblich vereinfacht. Die Leuchte lässt sich nahtlos in unterschiedliche Handlaufformen integrieren.

Das LUX GLENDER SAFE System wurde für den Einsatz in einer Vielzahl von öffentlichen Bereichen entwickelt, von Schulen über Sportstadien bis hin zu Parkanlagen. Es bietet eine beeindruckende Vielseitigkeit und einen hohen Schutz gegen Staub und Wasser.

Die speziell entwickelte Reflektor Technologie lenkt das Licht gezielt und gleichmäßig in die gewünschte Richtung. Dadurch wird eine hervorragende Ausleuchtung der Laufbahn ohne Blendwirkung gewährleistet. Dies ist besonders wichtig, um eine sichere Umgebung zu gewährleisten, sei es auf Gehwegen oder in Treppenhäusern.

Das System LUX GLENDER SAFE ermöglicht den Aufbau eines LED-Handlaufs mit symmetrisch breit strahlender Lichtverteilung oder mit asymmetrischer Lichtverteilung. Der Reflektor in der Leuchte lenkt das Licht in eine Richtung, während die andere Seite weniger beleuchtet wird. Diese spezielle Reflektor Form sorgt für eine gute und gleichmäßige Ausleuchtung der Fahrbahn, ohne das Wasser zu blenden oder den darunterliegenden Straßenverkehr zu blenden.

Zwischen der Leuchte und dem Profil des Handlaufs können Kabel für die Zuführung der elektrischen Energie verlegt werden.

ÜBER LUX GLENDER

Mit unseren innovativen „Licht-im-Handlauf-System“ haben wir eine nachhaltige Verbindung von Edelstahl-Handlauf und energiesparender LED-Beleuchtung entwickelt. Die adaptive Lichtlösung kombiniert die Vorteile einer guten und sicheren Ausleuchtung mit einer hohen ästhetischen Funktionalität und umweltfreundlicher, energiesparender LED-Technologie. Der LED- Handlauf lässt sich unkompliziert installieren und ist ein deutsches Qualitätsprodukt.

DORT EINSETZEN, WO SICHERES

UND UMWELTFREUNDLICHES LICHT GEFRAGT IST.

LUX GLENDER Licht-im-Handlauf-System gibt den Städten, Gemeinden, Lichtplanern und Architekten ein ausgeklügeltes System an die Hand, das sich sehr einfach als Wegweiser, als Sicherheitsführung oder auch als Designelement perfekt genau dort einsetzen lässt, wo umweltfreundliches Licht gefragt ist.

ENTSCHEIDEND MEHR SICHERHEIT AN PROBLEMPUNKTEN.

Mit dem LED Handlauf System kann die zuständige Stelle zeitgemäß ab sofort in moderner und energieeffizienter Anmutung für die Sicherheit der Bürger:innen etwas bewegen und zusätzlich dem zunehmenden Vandalismus harte Edelstahl-Fakten entgegensetzen: Ein abgestimmtes, angepasstes und wegführendes Licht für Brückenübergänge, Bahnsteige, Fuss -und-Fahrradwege, in Unterführungen und im gesamten Öffentlichen Bereich.

LUX GLENDER bietet mit seinem innovativen „Licht-im-Handlauf-System“ eine nachhaltige Verbindung von Edelstahl-Handlauf und energiesparender LED-Beleuchtung.

Die adaptive Lichtlösung kombiniert die Vorteile einer guten und sicheren Ausleuchtung mit einer hohen ästhetischen Funktionalität und umweltfreundlicher, energiesparender LED-Technologie.

Das „Licht-im-Handlauf-System“ lässt sich unkompliziert installieren und ist ein deutsches Qualitätsprodukt.

