Neu: Dining Chair „My“ von Designer Zoran Jedrejčić

Restaurantstühle in minimalistischem Design für die Gastronomie

„My“ Dining Chair ist ein kompakter und stabiler Stuhl mit klaren Linien, den man jetzt einfach bei A.B.C. Worldwide online kaufen kann. „Restaurantstühle mal anders“ ist das Motto bei diesem besonderen Modell, das einen glänzenden Auftritt in jeder Gastronomie hinlegt. Die Stühle der Serie „My“ sind als reine Holzstühle oder als Polsterstühle erhältlich.

Das schlichte und zurückhaltende Design des Stuhls ist bestechend. Seine gespreizten Beine erinnern an die Form einer umgekehrten Steinschleuder. Die Formsprache hat etwas Ursprüngliches, etwas Archaisches. Schwungvoll und verspielt setzt die gebogene Armlehne darauf auf. Seinen Charakter erhält dieser Restaurant Stuhl durch die ausgeprägte Verbindung von Rückenlehne und Stuhlbeinen.

Doch My hat nicht nur eine außergewöhnliche Optik, sondern auch eine ausgefeilte Ergonomie. Das sind ideale Voraussetzungen für einen gemütlichen Abend in der Gastronomie. Es ist dem Designer Zoran Jedrejčić zu verdanken, dass man gerne auch für mehrere Stunden auf „My“ Platz nimmt. Auch der filigran wirkende Sitz ist den Formen des menschlichen Körpers angepasst.

Der Dining Chair kann aus massivem Buchen- oder Eichenholz gefertigt werden, und der Sitz ist optional gepolstert, um den Komfort zu erhöhen. Restaurantstühle wie My machen jedes Restaurant zu einem „Place to be“. Und als bequeme Polsterstühle erst recht!

Der Designer Zoran Jedrejčić wurde in Split geborengeboren. Nach sieben Jahren Zusammenarbeit mit Ettore Sottsass eröffnete er seine eigenen Designstudios in Mailand und Belgrad. Eng gepaart mit seinen Design-Ideen ist die Funktionalität seiner Erfindungen. So sind seine Restaurantstühle bequem und langlebig und daher auch ideal für die Gastronomie. Wer „My“ kaufen möchte, richtet seine Anfrage gerne an info@abc-worldwide.de.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

