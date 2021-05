NEU: die DAYTOX Hyaluron Cream mit LSF20

LET THE SUNSHINE IN!

12.05.2021 – Hamburg. Die vegane Beauty Marke DAYTOX launcht Anfang Mai ihre erste Gesichtscreme mit Lichtschutzfaktor – und reagiert damit auf einen stetig wachsenden Kundenwunsch nach Hautpflege mit Sonnenschutz. Die DAYTOX Hyaluron Cream verwöhnt die Haut mit kurz- und langkettiger Hyaluronsäure und schützt die Haut mit LSF20 vor UVA und UVB Strahlung. Die Produktneuheit wird zunächst online und bei dm mit einem UVP von 14,95 EUR erhältlich sein.

Leicht, zartschmelzend, feuchtigkeitsspendend: Die DAYTOX Hyaluron Cream ist versorgt die Haut dank Hyaluronsäure mit intensiver Feuchtigkeit und schützt die Haut mit LSF20 vor UVA und UVB Strahlung. Die Haut wird effektiv vor lichtbedingten Hautschäden und frühzeitiger Hautalterung bewahrt. Die integrierten chemischen UV-Filter sind unbedenklich, korallenfreundlich und entsprechen unseren Clean Beauty Standards. Die leichte, nicht fettende Formulierung ist dermatologisch getestet und für alle Hauttypen geeignet.

Bei regelmäßiger Anwendung ist ein Produkt mit Sonnenschutz eine der besten Methoden, um der Bildung von Falten und Pigmentflecken vorzubeugen. Aber nicht nur das, eine tägliche Anwendung von Sonnenschutz minimiert ebenso das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken.

Mit der Lancierung der Gesichtscreme antwortet DAYTOX auf die hohe Nachfrage aus der eigenen Community. Karin Hock, Co-Geschäftsführerin von DAYTOX erklärt: “Eine Tagescreme und zusätzlich einen Sonnenschutz auftragen? Für viele Menschen im Alltag unpraktisch. Besser ist ein Produkt, das beides kombiniert. Die Herstellung eines solchen Produkts, das gleichzeitig unseren hohen Clean Beauty Standards entspricht, ist gar nicht so einfach. Wir freuen uns, dass wir mit der DAYTOX Hyaluron Cream ein Produkt entwickelt haben, das sehr angenehm auf der Haut ist – ohne zu fetten oder zu kleben.”

Inhaltsstoffe:

Aqua, Dibutyl Adipate, Propylheptyl Caprylate, Dicaprylyl Ether, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Rhus Verniciflua Peel Cera, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Methylpropanediol, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Ethylhexyl Salicylate, Betaine, Disodium Cetearyl Sulfosuccinate, Distarch Phosphate, Glycerin, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ethylhexyl Triazone, Undecane, Tridecane, Sodium Hyaluronate, Sodium Hydroxide, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Bioflavonoide, Tocopherol, Brassica Oleracea Italica Extract, Xanthan Gum, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Propanediol, Parfum

DAYTOX ist eine Marke des 1998 gegründeten Hamburger Familienunternehmens L.A.B. Cosmetics GmbH und wurde im Jahr 2016 entwickelt. DAYTOX produziert vegane Gesichtspflege mit der Kraft hochwirksamer Antioxidantien. Diese wirken wie ein Schutzschild auf der Haut und helfen dabei, die Haut vor den negativen Auswirkungen freier Radikale zu bewahren. Ob hochdosiertes Vitamin C, Retinol oder Niacinamid – Alle DAYTOX Produkte sind mit wirkungsvollen Antioxidantien angereichert. DAYTOX Produkte sind hocheffektiv, dabei sanft zur Haut – und sanft zu unserer Umwelt. Entsprechend ist das gesamte Produktportfolio made in Germany, vegan zertifiziert, silikonfrei und nicht an Tieren getestet*. Weitere Informationen unter: https://www.daytox.de

