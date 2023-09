NEU: Chairside-Leistungen in der Zahnarztpraxis, 3. Auflage

Zahntechnische Leistungen sicher erkennen, vollständig dokumentieren, richtig abrechnen – Honorarverluste vermeiden

Balingen, 01. September 2023 – Spitta, Deutschlands führendes Medienunternehmen für Zahnmedizin und Zahntechnik, stellt in dem Nachschlagewerk „Chairside-Leistungen in der Zahnarztpraxis“ umfassendes Fachwissen für die erfolgreiche Abrechnung zahntechnischer Leistungen am Behandlungsstuhl vor. Das Werk erscheint nun in der 3., überarbeiteten und aktualisierten Auflage.

Tagtäglich erbringen Zahnärztinnen, Zahnärzte und Praxismitarbeiter/-innen zahntechnische Leistungen – oftmals, ohne diese abzurechnen. Das überarbeitete und aktualisierte Nachschlagewerk erläutert anhand zahlreicher Fallbeispiele, welche Leistungen Chairside-Leistungen sind, wie diese berechnet werden und welche Positionen anzusetzen sind.

Zudem werden oft zahntechnische Leistungen erbracht, die in der BEB nicht enthalten sind. Das Kurzverzeichnis klärt darüber auf, wie eigene zahntechnische Nummern angelegt und beschrieben werden, und gibt Hinweise für eine realistische Preisberechnung.

Darüber hinaus behandelt das Werk alle notwendigen Grundlagen und gibt klare Anleitungen zu Aufklärung und Honorarvereinbarung für Patientengespräche sowie für die Korrespondenz mit Kostenerstattern.

Das Nachschlagewerk ist ab sofort erhältlich. Es ist ein kompetenter Begleiter für alle, die in ihrem Berufsalltag mit der Abrechnung zahntechnischer Leistungen am Behandlungsstuhl zu tun haben.

Weitere Informationen und Leseproben unter: www.spitta.de/chairside

Bibliographische Daten

Karina Müller

Chairside-Leistungen in der Zahnarztpraxis 3. Auflage

3. Auflage

350 Seiten, Broschur, 24 * 17 cm

191,53 EUR [D]

ISBN: 978-3-910397-23-1

Die Spitta GmbH, Teil der europaweit tätigen WEKA Group, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Weitere Informationen unter www.spitta.de

