Neu bei MrDISC: Schreibtisch-Handyhalter mit Logoaufdruck

Handyhalter zur Befestigung am Schreibtisch mit 360 Grad Rotation für ergonomisches Arbeiten

MrDISC in Hamburg freut sich den innovativen Handyhalter „Lift“, zur Befestigung am Schreibtisch, vorzustellen, der eine optimale Betrachtungsweise durch Rotation ermöglicht.

Der praktische Handyhalter ist für Smartphones mit 4-6.5 Zoll Bildschirm geeignet. Das Endgerät lässt sich leicht mit Hilfe der Spannvorrichtung befestigen. Idealerweise wird der Smartphone Halter „Lift“ am Schreibtisch befestigt und erlaubt durch seine 360 Grad Rotation eine optimale Betrachtungsweise vertikal sowie horizontal.

In einer Welt, in der Smartphones zu unverzichtbaren Begleitern geworden sind, ist die Organisation am Schreibtisch entscheidend für Effizienz und Produktivität.

Der MrDISC Handyhalter für den Schreibtisch wurde entwickelt, um die tägliche Arbeit am Schreibtisch zu optimieren. Hierzu einige Merkmale:

Organisation: Ein Handyhalter hilft, das Handy auf dem Schreibtisch ordentlich und gut sichtbar zu halten. Dadurch wird vermieden, dass das Telefon herumliegt, Platz wegnimmt und gesucht wird.

Funktionales Design: Der Handyhalter von Digistor besticht durch sein modernes und ansprechendes Design und bietet eine äußerst praktische Lösung zur Befestigung eines Smartphones am Schreibtisch.

Verbesserte Sichtbarkeit: Mit dem Handyhalter ist das Smartphone in Griffweite und optimaler Sichtposition. Dies ist nützlich, um sofort Benachrichtigungen zu sehen oder das Telefon als zweiten Bildschirm zu verwenden.

Laden: Mit diesem Handyhalter lassen sich Ladekabel ordentlich organisieren und das Arbeitsumfeld bleibt aufgeräumt.

Ergonomie am Arbeitsplatz: Dieser Handyhalter fördert eine ergonomische Arbeitsweise, indem er das Smartphone auf Augenhöhe hält. Das reduziert die Belastung von Nacken und Rücken, die durch ständiges Bücken oder Blicksenken auf das Telefon verursacht wird.

Vielseitigkeit: Der Handyhalter von MrDISC ist mit den meisten Smartphones kompatibel und eignet sich perfekt für Büros, Home-Offices, Schreibtische, Nachttische und mehr.

Geschenkgestaltung / Aufdruck: Der Handyhalter kann mit einer Veredlung in Form eines Firmenlogos versehen werden, um das Geschenk persönlicher zu gestalten. Die Veredelung wird großflächig auf die Oberfläche des Gehäuses angebracht.

Nützlichkeit: In einer Zeit, in der viele Menschen ihre Handys ständig verwenden, wird ein gut gestalteter Handyhalter als praktisches Geschenk geschätzt.

Der „Lift“ Handyhalter für den Schreibtisch ist das ideale Geschenk für Geschäftspartner, Kollegen und alle, um den Arbeitsplatz zu optimieren. Er ist ab sofort auf der MrDISC Website unter Lift Handyhalter erhältlich.

Kontaktieren Sie Digistor unter für weitere Informationen, Produktmuster oder Presseanfragen.

MrDISCs Ziel ist es, im Bereich von innovativem Bürozubehör und Arbeitsplatzlösungen, Produkte von höchster Qualität zu entwickeln, die die Effizienz und den Komfort am Arbeitsplatz steigern.

________________________________________

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

Kontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725



http://www.mrdisc.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.