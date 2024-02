Innovativ, Stilvoll und Personalisiert: Der neue Taschenaschenbecher von Kronenberg24

Kronenberg24, ein Vorreiter in der Herstellung exklusiver Accessoires, enthüllt mit Stolz seinen neuesten Meilenstein: den Taschenaschenbecher für Unterwegs. Diese exklusive Kreation wurde entwickelt, um die Anforderungen anspruchsvoller Raucher zu erfüllen, indem sie Eleganz, Funktionalität und Individualität auf eine einzigartige Weise vereint.

Das Herzstück dieses Taschenaschenbechers ist seine außergewöhnliche Qualität. Hergestellt aus erstklassigen Materialien, verkörpert er Robustheit und Langlebigkeit, ohne dabei an Stil einzubüßen. Sein praktischer Karabiner ermöglicht eine mühelose Befestigung an verschiedenen Gegenständen, sei es an Taschen, Gürtelschlaufen oder Rucksäcken – ein echtes must-have für Raucher unterwegs.

Was diesen Aschenbecher wirklich herausragen lässt, ist die Möglichkeit zur Personalisierung. Die Kunden haben die Chance, ihre persönliche Note hinzuzufügen, sei es durch die Gravur von Initialen, einem speziellen Datum oder einem kurzen, individuellen Text. Dieser Grad an Individualisierung verwandelt den Taschenaschenbecher von einem einfachen Accessoire zu einem persönlichen Statement.

Der Taschenaschenbecher ermöglicht einen verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt und Hygiene.

„Kronenberg24 hat sich stets darauf konzentriert, Produkte anzubieten, die nicht nur funktionell, sondern auch ein Ausdruck von Persönlichkeit sind“, erklärt Klaus Schwenk, Geschäftsführer von Kronenberg24. „Unser neuer Taschenaschenbecher ist eine Verkörperung dieses Engagements, er verbindet die praktischen Anforderungen unserer Kunden mit der Möglichkeit, ihre Einzigartigkeit auszudrücken.“

Der Taschenaschenbecher von Kronenberg24 ist ab sofort auf der offiziellen Website des Unternehmens erhältlich. Er spricht moderne Raucher an, die Wert auf Qualität, Stil und die Möglichkeit legen, ihre Accessoires zu individualisieren.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

Kontakt

Kronenberg GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

040-67587714



http://www.kronenberg24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.