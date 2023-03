Net at Work bietet Session Border Controller als Managed Service

Unternehmen können bestehende Telefonanschlüsse einfach mit Microsoft Teams zusammenführen. Net at Work übernimmt vollständig die Einrichtungen und sorgt als zentraler Ansprechpartner für eine reibungslose Telefonie.

Paderborn, 8. März 2023 – Als Teil des Microsoft 365 Portfolios wird Microsoft Teams bereits in vielen Unternehmen genutzt. Es ist also naheliegend, Microsoft Teams zur virtuellen Telefonanlage in der Cloud zu erweitern und so vollständig auf Teams zur Telefonie umzusteigen. Mit dem dazu notwendigen Session Border Controller (SBC) als Managed Service bietet die Net at Work GmbH als führender Spezialist für Microsoft Teams Telefonie eine Komplettlösung für die Integration und den laufenden Betrieb einer Telefonanlage in Microsoft Teams. Nach einer ausführlichen Beratung nimmt Net at Work der internen IT-Abteilung alle zeit- und kostenintensiven Aufgaben rund um die Telefonie ab und sorgt für eine reibungslose Funktion der Telefonie über Teams mit den bisherigen Telefonanschlüssen.

Funktion des Session Border Controllers (SBC)

Um den bestehenden Telefonanschluss bei der Telekom oder einem anderen Provider mit Microsoft Teams nutzen zu können, muss mit einem sogenannten Direct Routing der vorhandene Telefonanschluss mit Microsoft Teams verbunden werden. Telefoniert wird dann nur noch über Teams. Neben dem Microsoft Phone System wird dafür lediglich ein Session Border Controller benötigt. Der SBC ist ein Software-Modul, das die Telefonie-relevanten Daten und Informationen aus dem Datenstrom des Internetanschlusses filtert und so eingehende und ausgehende Anrufe zwischen dem Telefonanschluss und Microsoft Teams passend vermittelt.

Net at Work bietet den SBC als Managed Service in Azure

Für den Kunden ist Net at Work zentraler Ansprechpartner für alles rund um das Thema Telefonie. Die Experten von Net at Work übernehmen die Einrichtung und den Betrieb des SBCs als Managed Service in Azure inklusive eines 24 x 7 Supports mit deutsch- und englischsprachigen Ansprechpartnern. Konfigurationsänderungen im laufenden Betrieb wie z. B. die Einbindung von neuen Faxgeräten, die Anbindung neuer Standorte, Tarif- oder Produktänderungen beim Provider werden bei Bedarf mit übernommen. Net at Work nutzt einen virtuellen SBC vom führenden Hersteller AudioCodes in einer hochverfügbaren Konfiguration, um die Qualität der Telefonie sicherzustellen.

Welche Vorteile bietet ein SBC als Managed Service?

Das Managed-Services-Modell bietet generell viele Vorteile. Im Falle eines Managed SBC sind dies vor allen vier Aspekte. Die Einrichtung und der kontinuierliche Betrieb der Microsoft-Teams-Telefonie mit Session Border Controllern erfordert besonders tiefes und sehr spezifisches Know-how, dass in den meisten Unternehmen nicht ausreichend und wirtschaftlich vorgehalten werden kann. Statt das eigene IT-Personal zu schulen bzw. eigene Kapazitäten zu binden, übernimmt Net at Work diese Aufgaben vollständig. Kunden können somit die eigene IT-Abteilung entlasten und von der Expertise eines erfahrenen Teams-Telefonie-Experten profitieren.

Der Managed SBC bietet zudem deutliche Kostenvorteile und Planungssicherheit. Es müssen keine finanziellen Mittel für die Beschaffung, Wartung und Pflege sowie eventuelle Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen der eigenen SBC-Infrastruktur bereitgestellt werden. Darüber hinaus entfallen die für eigene Infrastruktur üblichen Betriebskosten wie Strom, Klimatisierung, Backup etc. und die damit verbundenen Personalkosten. Es fallen lediglich für den Managed Service fixe und damit planbare, monatliche Betriebsausgaben an, mit der alle Aufwendungen abgedeckt sind.

Mit dem Umstieg auf vollständige Teams-Telefonie und Managed SBC steigt durch die Unabhängigkeit von der Internetanbindung am Standort die Resilienz des Unternehmens gegenüber Störungen und Ausfällen. Die Verfügbarkeit der Telefonie wird komplett standortunabhängig. „Wenn also der Bagger die Internetleitung am Unternehmensgebäude trifft, bedeutet das nicht mehr zwangsläufig einen Zusammenbruch der Kommunikationskanäle. Sobald die Mitarbeitenden einen alternativen Internetzugang haben – beispielsweise im Homeoffice – können sie über den cloudbasierten SBC telefonieren. Ausfallzeiten lassen sich so minimieren und eine ständige Erreichbarkeit ist sichergestellt“, sagt Uwe Ulbrich, Geschäftsführer bei Net at Work.

Net at Work bietet am 24.3.2023 eine Online-Sprechstunde für alle Fragen rund um den Session Border Controller für Microsoft Teams Telefonie. Hier wird gezeigt, wie ein Managed SBC die IT-Abteilung entlasten und Kosten sparen kann.

Kostenfreie Anmeldung zur Managed SBC Sprechstunde unter: https://www.netatwork.de/webcasts?utm_source=pr

Weitere Informationen zum SBC für Microsoft Teams als Managed Service sind hier zu finden: https://www.netatwork.de/managed-sbc?utm_source=pr

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Net at Work ist als führender Microsoft-Partner mit acht Gold-Kompetenzen erste Wahl, wenn es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur. Rund um die Uhr, auf der ganzen Welt.

Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy ein innovatives Secure E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und Verschlüsselung. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – unter anderem Testsieger im unabhängigen techConsult Professional User Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise LVM, fischer group, Diebold-Nixdorf, CLAAS, Miele, Lekkerland, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 130 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. www.netatwork.de

