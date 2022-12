Naturbelassen oder vorvergraut – Faszination Holzfassaden. Veränderbare Architektur so lebendig wie die Natur.

Naturbelassenes Holz zeigt immer wieder ein neues Gesicht. Das sind gute Voraussetzungen für spannende Gestaltungskonzepte von Fassaden. Licht- und Witterungseinflüsse verändern den gewachsenen Werkstoff kontinuierlich. Dadurch nehmen die Oberflächen im Laufe der Jahre eine schöne graue Patina an. Jedoch geschieht die Verwandlung nicht in allen Bereichen zur gleichen Zeit. Je nach Lage der Bauteile dauert diese unterschiedlich lang. So verwittern zum Beispiel Teilbereiche unter Vordächern, Fensterbänken oder Gebäudevorsprüngen deutlich langsamer.

Werkseitig vorvergraut behält Holz seinen Look

Um eine homogene Farbgebung beizubehalten hat Mocopinus eine spezielle Lasur entwickelt, die das Vergrauen von Holzfassaden vorwegnimmt. Die Farbwirkung der Vergrauungslasur ist abhängig von der Holzart sowie deren Oberflächenstruktur. Vom ersten Tag an erhalten Holzfassaden damit eine stilbildende Optik in einem einheitlichen Farbbild. Im Gegensatz zur natürlichen Vergrauung entsteht unabhängig davon ob Bereiche geschützt sind ein gleichmäßiges und gepflegtes Erscheinungsbild in grau. Die werkseitige Veredelung sichert zudem ein dauerhaft unverändertes Erscheinungsbild, ohne das weitere Anstriche erforderlich sind.

Variantenreiche Natur als architektonische Leitidee

Eine naturbelassene Optik, die sich laufend verändert mit einem einheitlich bearbeitenden Fassadenlook zu verbinden, war für das Architekturbüro von Thomas Ladehoff eine Herausforderung. Diese kombinierbaren Möglichkeiten haben zu einem außergewöhnlichen Fassadendesign für das „Hotel Bretterbude“ in Heiligenhafen inspiriert.

„Bretterbude“, schon der Name ist Programm. Nur natürlich, dass der Werkstoff Holz eine Hauptrolle spielt. Darüber hinaus wird ein modernes Hotelkonzept geboten, bei dem die Nähe zu Brettsportarten sichtbar ist. Viele unterschiedliche Zimmertypen spiegeln die Architektur der Veränderung wider. Angelehnt an die Optik der denkmalgeschützten Hummerbuden in Helgoland stehen auch hier die typischen Giebelprofile und Holzverschalungen im Blickpunkt. Im Gegensatz wurden dazu aber keine Farben verwendet. „Die architektonische Leitidee basiert auf Materialien aus der Natur. Die Fassade mit unterschiedlichen Vollholzprofilen von Mocopinus macht das Gestaltungskonzept im Vintage-Look perfekt“, kommentiert der Architekt Thomas Ladehoff.

Holzfassaden geprägt von Veränderungen

Das attraktive Fassadendesign vom „Hotel Bretterbude“ besteht aus einem Mix von drei ungleichartigen Profilbrettern in den Holzarten Sibirische Lärche und Europäische Douglasie. Mit dem Ziel, den Vergrauungsprozess und die Lebendigkeit von Holz besonders deutlich hervorzuheben, wurden mit dem Bau des Hotels nur Teile der Fassade mit einer Vergrauungslasur veredelt. Was damals ein auffälliger Blickfang war, ist heute in dem fast einheitlichen Farbbild der Oberflächen kaum noch zu sehen. In den sechs Jahren haben sich die naturbelassenen Profile nach und nach angeglichen. „Der Werkstoff Holz lebt, das zeigt hier die Fassade in einer besonderen Weise. Dieses Architektur-Konzept fasziniert und kommt so gut an, dass ein weiteres Hotellerieprojekt im gleichen Stil folgt. Das zweite „Hotel Bretterbude“ ist in Büsum im Bau und wird im Dezember 2022 eröffnet“, so Thomas Ladehoff.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mocopinus.com

Bildnachweis: Foto Andrea Flak

Über MOCOPINUS – Ästhetik in Holz

Die Mocopinus GmbH & Co. KG wurde 1865 gegründet und ist ein international tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Ulm sowie Produktionswerken in Ammelshain und Karlsruhe. Mit über 350 Mitarbeitenden fertigt der Innovationsführer im Hobelwarenbereich eine variantenreiche Produktpalette von Vollholzprofilen für Fassade, Wand, Decke und Fußboden sowie Terrassensysteme für den Garten. Eine eigene Lackfabrik mit spezialisiertem Lacklabor kreiert innovative Anstriche für die Bearbeitung naturbelassener Hölzer. Zudem betreibt das Traditionsunternehmen Deutschlands größte industrielle Beflammungsanlage zur Karbonisierung von Holz. Neben einem vielfältigen Standardprogramm werden hier auch individuelle Sonderanfertigungen produziert.

Mocopinus übernimmt Verantwortung für den Umweltschutz und verwendet ausschließlich Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Produziert wird nach den Standards des europäischen Umweltmanagement- und Auditierungssystem EMAS, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes PEFC und Forest Stewardship Council® FSC®. Die Veredelung der Vollholzprofile erfolgt mit besonders umweltschonenden Verfahren. Der ökologische Leitgedanke ist tief in der Unternehmenskultur verankert und die erfolgreiche Basis für das kontinuierlich geprüfte Umweltmanagement.

Das innovative Unternehmen wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem „Red Dot Award: Product Design 2019“, dem „Woody Award 2019“ für die Entwicklung der karbonisierten Vollholzprofile „Carboset10“ dem „Woody Award 2021“ für die Entwicklung der schwer entflammbaren Vollholzfprofile „Proteco“. Auch erhielt Mocopinus den „Design Brand Award 2018“ und Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2021 in der Produktkategorie Bau und Architektur.

