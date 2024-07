„Napfgespräche“ feiert 2024 zweijähriges Jubiläum: Petman und Canina Pharma setzen Maßstäbe in der Hunde-Ernährungs- und Supplementberatung

Der erfolgreiche Podcast „Napfgespräche – Der Petcast über Ernährung und Supplemente für Hunde und Katzen“, eine Kooperation der Tierfutter-Experten Petman und Supplemente Canina Pharma, feiert sein einjähriges Bestehen. Seit dem Start im Jahr 2022 hat sich die Sendung als unverzichtbare Informationsquelle für Hundebesitzer etabliert, die Wert auf eine artgerechte und gesunde Ernährung ihrer Vierbeiner legen.

Die Ernährungsexperten Sabine Thöne-Groß und Joe Rahn haben in den vergangenen 24 Monaten eine breite Palette von Themen behandelt, darunter:

1. Die Grundlagen der BARF-Ernährung (Biologisch Artgerechtes Rohes Futter)

2. Sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel für verschiedene Lebensphasen des Hundes

3. Ernährungstipps für Hunde mit speziellen Bedürfnissen oder Erkrankungen

4. Saisonale Ernährungsempfehlungen

„Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz unserer Hörer“, sagt Sabine Thöne-Groß. „Es zeigt uns, dass es einen großen Bedarf an fundiertem Wissen über Hundeernährung gibt.“

Joe Rahn ergänzt: „Für die Zukunft planen wir, noch mehr auf die Fragen und Wünsche unserer Community einzugehen. Wir werden verstärkt Experten-Interviews führen und praktische Tipps für den Alltag geben.“

Der Podcast „Napfgespräche – Der Petcast“ erscheint alle zwei Wochen und ist kostenlos auf allen gängigen Plattformen wie Apple Podcast, Spotify, RTL Plus, YouTube sowie unter https://cms.megaphone.fm/channel/JRN1363641421 verfügbar.

Hörer sind weiterhin eingeladen, ihre Fragen einzureichen, die in kommenden Episoden beantwortet werden.

Petman – gesundes Futter vom Tiefkühlspezialisten!

Die Wurzeln der Hundt Tiefkühlprodukte GmbH & Co KG reichen über 100 Jahre zurück. Genau genommen in eine Zeit, in der an Tiefkühlnahrung noch nicht zu denken war, von Tiefkühlfutter für Tiere ganz zu schweigen. Im Jahr 1911 gründete Otto Hundt das Unternehmen und verkaufte Eier und Milch auf einem Großmarkt in Wuppertal. Die Tiefkühlnahrung für Menschen kam erst im Jahr 1970 dazu, als Franz Hundt, der Großvater des heutigen Geschäftsführers Andreas Hundt, das Geschäft mit Tiefkühlnahrung für sich entdeckte. Seit dieser Zeit hat das Familienunternehmen viele Trends kommen und gehen sehen, konnte sich aber immer wieder dem Zeitgeist entziehen und eigene Trends setzen. Die Tiernahrung kam erst in den 90ern dazu – zunächst schleichend, in den letzten 20 Jahren dann gewaltig, nicht zuerst gepusht durch den Trend zu naturnaher Fütterung von Hunden und Katzen. Die Marke PETMAN war geboren und heute konzentriert sich das Unternehmen vollständig auf die tiefgekühlte Tiernahrung. Aber auch wenn sich der Schwerpunkt immer wieder verändert hat – auch heute noch wird im Familienunternehmen Wert auf Qualität gelegt – gesundes Futter, (fast) immer kälter als die sprichwörtliche Hundeschnauze.

