Nähanleitung „Mini Osternest aus Papierleder“

schnell genäht als kleines Mitbringsel in der Osterzeit

Nähanleitung

„Osternest aus Papierleder“

Level:

Anfänger

Materialbedarf:

für ein kleines Mitbringsel in das 1 gekochtes Ei oder 1 Osterhase und ein paar Schokoeier passen benötigen wir ca. folgende Maße (inkl. Hasenohren):

50 cm x 15 cm

Wir rechnen davon 30 x 15 cm für das kleine Nestchen und auf die Länge obendrauf noch 12-15 cm für die Hasenohren!

Tipp:

Die Ohren nicht zu lang machen, damit diese nicht zu schwer für das kleine Osternestchen unten drunter werden!

Stoffart:

Papierleder – es ist wichtig, dass das verwendete Material genug Stand hat, damit die Hasenohren nicht umknicken.

Alternativen: Filz, Polyester-Walk, Waldloden oder ähnliche feste Stoffe.

Auch Kork ist möglich und gibt dem Osternest einen natürlichen Touch!

Wir verwenden unser Papierleder in Camel:

https://www.hans-textil-shop.de/Stoff-Meterware-Uni-Camel-Papierleder/10008189

Tipp:

Damit das Papierleder eine etwas ledrigere Optik erhält, das Material einfach etwas knautschen und kneten, damit das Papierleder etwas faltiger wird!

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schritt 1:

Wir zeichnen uns zuerst ein Rechteck mit einer Höhe von 30 cm und einer Breite von 15 cm auf unseren Stoff auf. Auf die obere schmale Seite zeichnen wir anschließend noch 2 Hasenohren, die in etwa mittig sein sollten. Die Hasenohren zwischen 12 und 15 cm hoch zeichnen das passt im Größenverhältnis am besten zur Größe des Osternests.

Anschließend schneiden wir uns diesen Schnitt mit unserer Stoffschere aus, hier auf glatte Schnittkanten achten.

Schritt 2:

Nun klappen wir die untere schmale Kante bis zur oberen schmalen Kante hoch und fixieren beide Seiten mit Stoffklammern. Die Hasenohren schauen oben aus dem gefalteten Körbchen raus.

Die Seitennaht nähen wir knappkantig mit ca. 3-4 mm Abstand zur Kante mit einem Geradstich. Die Naht gerne 2x nähen, um zusätzliche Stabilität zu erhalten.

Schritt 3:

Damit unser Körbchen ein bisschen mehr Stand erhält, nähen wir nun links und rechts am unteren Ende die Ecken ab. Hierzu beide Ecken ca. 3 cm von der Ecke weg absteppen und die Nahtzugabe zurückschneiden.

Schritt 4:

Nun ist unser Körbchen schon fast fertig! Wer möchte kann noch ein paar Buchstaben-Perlen auffädeln und diese dekorativ am Osternest befestigen, damit der/die Beschenkte auch gleich weiß, für wen der Osterhase etwas gebracht hat!

Wie oben bereits geschrieben passen in unser kleines Nestchen etwa ein gekochtes Ei oder ein kleiner Schokoladenosterhase mit ein paar Schokoeiern. Wer ein größeres Osternest mit Hasenohren möchte, kann die Größe unserer Anleitung beliebig abwandeln !

Viel Freude beim Nähen – der Osterhase freut sich bestimmt, wenn er so tolle Osternester füllen darf!

Papierleder findet Ihr bei uns im Shop hier: https://www.hans-textil-shop.de/Stoff-Meterware-Uni-Camel-Papierleder/10008189

Zum Blog-Beitrag mit Bildern geht’s hier lang: https://www.hans-textil-shop.de/blog/naehanleitung-osternest-aus-papierleder

Hans-Textil-Shop.de: Das Unternehmen wurde 1998 als Familienunternehmen gegründet und ist seitdem in der Textilkonfektion und als Textil-Versandhaus tätig. Durch ständige Aktualisierung des Angebotes und Neuentwicklung, von eigenen Kollektionen mit der eigene Marke, hat die JMages Textil GmbH mittlerweile ein Angebot von über 10.000 Artikeln lieferbar und einen Kundenstamm von mehr als 100.000 Kunden aus 40 Ländern.

Um sich den Gegebenheiten, den Zukunftsausrichtungen und Zielen anzupassen hat die JMages Textil GmbH 2021 den Firmensitz von Furth im Wald nach Treffelstein in größere Räumlichkeiten verlegt. Zudem wurde der Firmenname von Hans-Textil-Shop GmbH in JMages Textil GmbH geändert.

Mit Vision und Mission ans Ziel

Die JMages Textil GmbH will, auf langfristige Sicht, die Kunden mit eigens hergestellten, hochwertigen und ökologisch fairen Produkten beliefern.

Wir wollen dem Kunden Qualität und Fairness bieten

Wir wollen zufriedene Kunden die auch in Zukunft die Qualität der Produkte schätzen

Wir wollen zufriedene Mitarbeiter, die mit einem Lächeln für den Kunden da sind

Wir wollen einen Online-Shop der Spaß macht

Das Angebot soll umfangreich sein und die Bedürfnisse der Kunden befriedigen

Das Einkaufen bei Hans-Textil-Shop soll zum Erlebnis werden

Wir gewährleisten eine faire Produktion und Versand zu fairen Arbeitsbedingungen

Kontakt

JMages Textil GmbH

Johannes Mages

Kellerweg 15

93492 Treffelstein

+49 9673 7853060



https://www.hans-textil-shop.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.