kleine Nähprojekte aus Kork – auch mit Kindern schnell genäht

Nähanleitung: Christbaumschmuck oder Weihnachtsschmuck aus Kork „STERN“

Level:

Anfänger

Materialbedarf:

Je nach Menge der Sterne die ihr nähen wollt benötigt ihr ca. 0,5 bis 1 Meter Kork

Für einen größeren Stern (15 cm) benötigen wir 15×30 cm Kork

Für einen kleineren Stern (12 cm) benötigen wir 12×24 cm Kork

Für den Aufhänger eignet sich ein Stück Juteschnur oder dünner Goldkordel (ca. 20 – 25 cm lang)

Etwas Füllwatte

Stoffart:

Kork in unifarben oder mit Glitzer, Muster etc.

Wir haben unseren Kork mit Glitzer verwendet:

https://www.hans-textil-shop.de/Stoff-Meterware-Glitzer-Natur-Gold-Kork/10008188

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schritt 1:

Zuerst schneiden wir die Sterne aus dem Korkstoff aus. Pro Stern benötigen wir 2 Zuschnitte aus Kork, da die Sterne doppellagig genäht werden.

Schritt 2:

Wer möchte kann eine Seite des Kork-Sterns gerne noch mit einem Spitzenband etc. verzieren oder ihr lasst die Sterne wie wir ohne zusätzliches Dekor.

Schritt 3:

Für den Aufhänger unserer Deko-Sterne aus Kork verwenden wir ein ca. 20-25 cm langes Stück Kordel oder Band. Das Band falten wir einmal zur Hälfte und fixieren das Band oben an der Sternspitze zwischen 2 Korksternen. Die beiden Sterne liegen links auf links.

Tipp: Bei Kork keine Stecknadeln verwenden, da diese Löcher hinterlassen. Wir empfehlen Euch entweder mit Stoffclips zu arbeiten oder die Stellen die Ihr nähen möchtet mit einem dünnen doppelseitigen Klebeband zu verschließen, dann verrutscht ebenfalls nichts beim Nähen.

Schritt 4:

Wir verschließen nun den Stern knappkantig mit einem Geradstich und lassen uns eine kleine Öffnung (eine Sternzacke halb offen lassen). Durch die Öffnung können wir den Stern etwas mit Füllwatte aufpolstern und anschließend die Öffnung ebenfalls knappkantig verschließen.

Schon ist euer ersten Korkstern fertig, der sich super als Christbaumschmuck oder als weihnachtliches Deko-Element eignet. Ein kleines Mitbringsel das Freude macht und jedes Jahr aufs Neue wieder ein Teil eurer Weihnachtsdeko sein kann.

Viel Freude beim Nähen!

Unseren Blog-Artikel dazu findet ihr direkt unter dem folgenden Link:

https://www.hans-textil-shop.de/blog/naehanleitung-christbaumschmuck-oder-weihnachtsschmuck-aus-kork-stern

