Nachhaltiger Trend: beo setzt auf recycelte PET-Flaschen

Das Schweizer Unternehmen beo hat eine neue Serie von Gartenmöbel-Auflagen auf den Markt gebracht, die nicht nur durch ihre hochwertige Qualität überzeugen, sondern auch durch ihre Nachhaltigkeit. Die Serie „Turin – Green Line“ besteht aus Auflagen und Kissen, passend für die Gartenstühle des Gartenmöbelherstellers acamp, die aus recycelten PET-Flaschen hergestellt werden.

Die innovative Stoffentwicklung erfüllt die hohen Qualitätsansprüche, die für das gesamte Sortiment von beo gelten. Für ein Hochlehner-Kissen werden rund elf PET-Flaschen recycelt und zu Stoff verarbeitet. Dabei wird ein umweltschonendes Verfahren ohne Fluorkohlenstoffe eingesetzt, um die Auflagen wasserabweisend zu machen.

Ein Großteil der Energie, die für die Herstellung der Auflagen benötigt wird, wird von Sonnenkollektoren erzeugt. Dadurch wird der CO2-Fußabdruck der Produkte reduziert. Die langlebige Qualität und angenehme Haptik sorgen für nachhaltig lange Freude an den Gartenmöbeln von acamp.

„Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden jetzt auch nachhaltige Produkte anbieten können“, so die Geschäftsleitung von beo-Garden AG. „Die Serie ‚Turin – Green Line‘ ist ein wichtiger Schritt in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit.“

Die Auflagen und Kissen der Serie „Turin – Green Line“ sind ab sofort im Online-Shop von beo erhältlich.

acamp bietet seit mehr als 55 Jahren hochwertige und langlebige Gartenmöbel in elegantem Design.

