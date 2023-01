Nachhaltig & gesund: Schlosshotel Blankenburg setzt auf chemiefreie Reinigung

Das 4-Sterne Hotel in Blankenburg (Harz) hat sein Reinigungskonzept auf eine umwelt- und gesundheitsschonende Desinfektion der Zimmer und öffentlichen Bereiche umgestellt. Durch den Einsatz von Microdampf-Geräten der Firma Medeco Cleantec kann eine ökologische und effiziente Reinigung ganz ohne Chemie gewährleistet werden.

Den Gästen einen nachhaltigen und gesunden Aufenthalt im Harz zu ermöglichen, ist oberste Priorität des Schlosshotels Blankenburg. Dazu setzt das renommierte Hotel seit vielen Jahren auf ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept, welches vom GreenSign Institut zertifiziert wurde. Regionalität, grüner Strom, Vermeidung von Plastik, E-Ladesäulen, Baumpflanzaktionen und weitere nachhaltige Maßnahmen werden schon lange im Schlosshotel Blankenburg umgesetzt und erlebbar gemacht. Mit der Investition in die Micro-Trockendampf-Geräte der Firma Medeco Cleantec werden nun neue Maßstäbe in Bezug auf die Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern gesetzt.

Bei dieser Hightech-Reinigung wird normales Leitungswasser bei 190 Grad und 9 bar Druck zu Micro-Trockendampf vernebelt. Dieser dringt in kleinste Mikrostrukturen ein und schafft so keim- und virenfreie Oberflächen ohne dabei Feuchtigkeit zu hinterlassen. Tatsächlich ist es möglich, sämtliche Bereiche, von der Küche, über die Zimmer bis zum Wellnessbereich ausschließlich mit Micro-Trockendampf, der sogar extrem wassersparend ist, zu reinigen. Auch bei Teppichböden, Polster, Gardinen, TV-Geräte und Heizungen können die Mikrotrockendampf-Geräte Anwendung finden. Unabhängige Gutachter bestätigen dieser Methode eine Keimreduktion von über 99,99 Prozent auf allen Oberflächen.

„Allergien, Unverträglichkeiten und die Keimbelastung nehmen immer mehr zu. Nachdem wir unsere Gastronomie bereits auf ein vielfältiges Angebot für alle Wünsche und Bedürfnisse ausgelegt haben, war der Chemie-Aspekt nun unser nächstes Projekt. Keiner weiß so genau, was Putzmittel im eigenen Körper alles bewirken können. Wir möchten unseren Gästen die Gewissheit bieten, dass sie die Räumlichkeiten unseres Harzer Hotels bedenkenlos nutzen können. Auch ist beim kompletten Verzicht auf Reinigungsmittel der Umweltaspekt ein positiver Effekt, der unser nachhaltiges Bestreben noch mehr unterstreicht. So können wir noch mehr Plastik, Wasser und Transportwege reduzieren,“ sagt Suzann Heinemann, Mit-Inhaberin und Geschäftsführerin vom Schlosshotel Blankenburg.

Dass eine professionelle Reinigung auch ganz ohne chemische Keule funktioniert, zeigt der Green CleaningConcept®-Erfinder – Medeco Cleantec. Das Unternehmen bietet über 30 Jahre Erfahrung in nachhaltiger Reinigung und Desinfektion, spezialisiert auf Industriedampf- und Micro-Trockendampfverfahren für die chemiefreie hygienische Reinigung. Zu den Micro-Trockendampf-Geräten, bot das Unternehmen Ende des vergangenen Jahres im Schlosshotel Blankenburg eine mehrtägige persönliche Schulung des Personals. Die neuen Techniken ermöglichen dem Housekeeping-Team eine effiziente, zeitsparende sowie weniger anstrengende Reinigung und dazu eine nahezu keimfreie Säuberung ohne giftige Gase oder Flüssigkeiten.

Fritz Pattis, Inhaber und Erfinder des Green Cleaning Concepts, sagt: „Im Tourismus generell und vor allem in der Hotellerie ist das Thema Nachhaltigkeit längst zu einer der zentralen Aufgaben geworden. Umso wichtiger ist es, dass GreenSign hier klare und notwendige Standards setzt. Und umso mehr freuen wir uns, dass immer mehr Hotels erkennen, wie viel sie durch eine Umstellung auf Green Cleaning in puncto Nachhaltigkeit und hygienische Sauberkeit tun können.“

Die Medeco Cleantec GmbH und ihre Partner haben mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know how im Bereich Entwicklung, Produktion, Handel und Beratung zu Produkten für chemiefreie hygienische Reinigung und Desinfektion und zu kompletten Green Cleaning-Konzepten.

Green Cleaning bedeutet hygienische Sauberkeit durch den Verzicht auf Reinigungsmittel in der täglichen Reinigung. Stattdessen kommen Micro Cleaner zum Einsatz, die durch Microtrockendampf eine dauerhaft bessere Sauberkeit und Hygiene ohne Rückstände von Chemikalien erreichen.

Firmenkontakt

medeco cleantec GmbH

Fritz Pattis

Georg-Aicher-Straße 1

83026 Rosenheim

08031 290610

office@medeco-cleantec.com

https://medeco-cleantec.com

Pressekontakt

Fröhlich PR GmbH

Carmen Oberender

Alexanderstraße 14

95444 Bayreuth

09217593557

c.oberender@froehlich-pr.de

http://www.froehlich-pr.de

Bildquelle: @ GreenSign Institut GmbH / medeco cleantec GmbH