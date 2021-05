Nachgefragt bei Zahnarzt Dr. Nekzai (Hamburg): Was ist eine professionelle Zahnreinigung?

Zahnarzt Dr. Nekzai aus Hamburg erklärt, was eine PZR ist

Gesunde und gepflegte Zähne sind wichtig für ein gepflegtes Äußeres, aber auch für die körperliche Gesundheit, so Zahnarzt Dr. Nekzai aus Hamburg. Nicht nur das tägliche Zähneputzen spielt dabei eine wichtige Rolle, auch die regelmäßige professionelle Zahnreinigung. Damit sollen Karies und Parodontose verhindert werden.

Was genau eine professionelle Zahnreinigung ist, wie diese abläuft, wie viel eine PZR kostet und welche Kosten eine Krankenkasse übernimmt, haben wir bei der Zahnarztpraxis Nekzai in Hamburg nachgefragt.

WAS IST EINE PZR?

Vom Zahnarzt Dr. Nekzai erfahren wir, dass es bei einer professionellen Zahnreinigung um die Entfernung weicher und harter Beläge geht, sogenannter Plaque auf der Zahnoberfläche, unterhalb des Zahnfleischsaumes und in den Zahnzwischenräumen. Im Anschluss daran wird Fluorid aufgetragen und die Zähne werden poliert.

IST EINE PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG SINNVOLL?

Der Hauptgrund ist die Mundhygiene und das Verhindern von Krankheiten, so Zahnarzt Dr. Nekzai. Im wesentlich schützt eine professionelle Zahnreinigung vor…

– Zahnkrankheiten,

– vor Karies und Parodontose.

WAS IST PLAQUE?

Nahrungsreste, Speichel und Bakterien setzen sich an schwer zugänglichen Bereichen im Mund ab und bilden Plaque, erklärt Zahnarzt Dr. Nekzai (Hamburg). Weiche Beläge werden bei der täglichen Zahnreinigung mit der Zahnbürste selbst entfernt. Aber mit der Zeit härten die Beläge aus, vor allem an schwer zugänglichen Stellen im Mund. Es entsteht Zahnstein. Damit wächst das Risiko, an Karies und Parodontose zu erkranken. Zudem verfärben sich die Beläge mit der Zeit durch den Genuss von Rotwein, Kaffee oder Tee. Das sieht dann auch nicht mehr schön aus, merkt Dr. Nekzai an.

WIE LÄUFT DIE PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG AB?

Im Grunde genommen kennt der Zahnarzt des Vertrauens die Patienten und weiß, wann und wie oft eine Zahnreinigung fällig ist. Generell läuft die professionelle Zahnreinigung immer nach dem gleichen Prozedere ab, wie Zahnarzt Dr. Nekzai erläutert.

– Die aktuelle Mundhygiene wird untersucht und erfasst.

– Danach beginnt die Zahnreinigung durch das Entfernen von Zahnstein und Plaque. Hierfür werden spezielle Instrumente wie Scaler und Küretten eingesetzt. An schwer zugänglichen Stellen setzt der Zahnarzt die Airflow-Methode ein.

– Im Anschluss daran werden die Zähne mit Fluorid poliert. Durch diese Schutzschicht wird die Neubildung von Plaque reduziert.

– Oftmals schließt der Zahnarzt die Behandlung mit Ratschlägen und Tipps für eine bessere Mundhygiene und Zahnpflege ab.

WIE VIEL KOSTET EINE PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG?

Eine professionelle Zahnreinigung ist keine generelle Kassenleistung. Weder einer gesetzlichen noch einer privaten Krankenkasse. Für die Abrechnung berücksichtig der Zahnarzt den zeitlichen Aufwand und die Schwierigkeit, erläutert Dr. Nekzai aus Hamburg. Mit Schwierigkeit ist gemeint:

– Die Anzahl und der Zustand der zu reinigenden Zähne

– Art, Menge und Ursache der Zahnbeläge

Zudem müssen das verwendete Material und die Gerätschaften in die Abrechnung mit einfließen. Seit die professionelle Zahnreinigung Teil der privaten Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) ist, müssen Zahnärzte nach der entsprechenden GOZ-Nummer abrechnen. Daher sind allzu große preisliche Unterschiede nicht mehr möglich.

ÜBERNIMMT DIE KRANKENKASSE DIE KOSTEN FÜR EINE PZR?

Auch wenn die professionelle Zahnreinigung keine generelle Kassenleistung ist, wie Nekzai betont, ist sie bei den meisten Kassen als freiwillige Zusatzleistung enthalten. So übernehmen viele Kassen die Leistungen ganz oder teilweise. Es lohnt sich, nachzufragen, merkt Zahnarzt Dr. Nekzai aus Hamburg an.

ZAHNARZT DR. NEKZAI HAMBURG – WANDSBEK

Zahngesundheit und Lebensqualität erhalten, das ist das Ziel von Zahnarzt Dr. Nekzai!

Seit 2005 kümmert sich Dr. Nekzai im Herzen von Wandsbek um die Zahngesundheit seiner Patienten. Viele von ihnen begleitet Dr. Nekzai gemeinsam mit seinem Team schon viele Jahre – in einer fast familiären, auf jeden Fall aber stets sehr persönlichen Atmosphäre.

In der Zahnarztpraxis Dr. Nekzai in Hamburg-Wandsbek sind die Wege kurz, die Termine daher in der Regel entspannt und nicht mit langen Wartezeiten verbunden. Unter einem Dach bietet Dr. Nekzai seinen Patienten das gesamte Behandlungsspektrum der Zahnmedizin an.

Für Dr. Nekzai ist jeder Mensch einzigartig, ob Groß oder Klein: Mit seinen Wünschen und seinen Bedürfnissen, auf die Dr. Nekzai den Behandlungsbedarf individuell abstimmt.

