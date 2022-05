Mushe (XMU) & Geminis Bitcoin (BTC) Belohnungen führen den Weg an

Da Crypto.com sein Cronos (CRO) Reward-Angebot für alle Karteninhaber einstellt, schauen wir uns derzeit unsere bevorzugten Krypto-Reward-Möglichkeiten auf dem Markt an. Es gibt zwar viele Angebote, aber die beiden, die unsere Aufmerksamkeit auf sich zogen, weil sie sowohl das Verdienstpotenzial als auch die Einfachheit des Erwerbs von Rewards betrafen, waren das XMU Referral Token-Angebot von Mushe und das Bitcoin Referral-Angebot von Gemini Exchange.

Mushe’s 5% Empfehlungsgebühr

Während des Vorverkaufs von Mushe, der am 18. April begann, erhalten Token-Inhaber 5% Empfehlungsprämien, wenn sie Freunde und Familie werben. Die Belohnungs-Token werden ausgegeben, sobald die von Ihnen geworbene Person XMU-Token kauft. Es gibt derzeit keine Obergrenze für diesen Empfehlungsbonus, was bedeutet, dass die Inhaber die perfekte Gelegenheit haben, mehr zu verdienen, indem sie die Details des Mushe (XMU) Vorverkaufs mit den Menschen teilen, die ihnen am nächsten stehen. Viele teilen diese Informationen in den sozialen Medien, um von der Empfehlungsprämie zu profitieren.

Geminis $10 Bitcoin-Bonus

Gemini, eine beliebte Börse für Kryptowährungen, bietet ebenfalls Belohnungen für Krypto-Liebhaber an. Gemini-Kunden, die sich dafür entscheiden, Freunde zu werben, können einen Bonus von 10 $ erhalten, wenn der Geworbene innerhalb von 30 Tagen nach der Anmeldung bei der Börse Kryptowährungen im Wert von mindestens 100 $ kauft oder verkauft. Die Gemini-Belohnung wird in Bitcoin direkt auf die Gemini-Geldbörse des Kunden ausgezahlt. Wie bei Mushe gibt es derzeit keine Obergrenze für Empfehlungen.

Die aufregende Nachricht über die Empfehlungen kommt zu einer Zeit, in der immer mehr Menschen mehr über die Welt der Kryptowährungen erfahren und ihr Interesse daran bekunden, in Token zu investieren, um ihre Geldbörsen aufzustocken. Sowohl Neulinge als auch erfahrene Anleger können von den Angeboten von Mushe und Gemini profitieren und erhalten finanzielle Vorteile, wenn sie andere für ähnliche Investitionen in den Blockchain-Bereich werben.

Der Mushe-Effekt

Mushe, der relativ neue dezentrale Token, drückt der Kryptoindustrie seinen Stempel auf, indem er als futuristischer Token mit besserem Nutzen als die meisten anderen fungiert. Der Vorverkauf des XMU-Tokens begann am 18. April zu einem Preis von 0,005 $ pro Token, wobei der Preis des Tokens in nur wenigen Wochen seit dem Start des Vorverkaufs um mehr als 400% gestiegen ist. Viele Anleger waren schon seit einiger Zeit daran interessiert, XMU-Token zu erwerben, und haben den Start des Vorverkaufs mit Spannung erwartet. Das erklärt, warum der Token so gut gelaufen ist, obwohl er erst seit so kurzer Zeit für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Viele erfahrene Investoren und Analysten sagen voraus, dass der Token die Erwartungen übertreffen und in den kommenden Monaten rekordverdächtige Zahlen erreichen wird. Da der Preis weiter steigt, sind sich die meisten Leute einig, dass es klug wäre, frühzeitig einzusteigen, um den vollen Mushe-Effekt zu erleben und die bestmögliche Rendite für Ihre langfristige Investition zu erhalten.

