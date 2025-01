Nürnberg – Der 21. Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft hat auch 2025 den feierlichen Rahmen für die Verleihung des Netzwerkpreises „Gemeinsam sind wir stark“ geschaffen. Der Preis würdigt jährlich Persönlichkeiten, die sich mit außergewöhnlichem Engagement für die Metropolregion Nürnberg einsetzen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Felix Walchshöfer, seit vielen Jahren Organisator des DATEV Challenge Roth, der den fränkischen Ort in einen internationalen Hotspot des Triathlons verwandelt hat.

Erfolgreicher Start ins neue Jahr

Einen Jahresauftakt nach Maß erlebten die Teilnehmer des 13. Nürnberger Unternehmer-Kongress und 21. Neujahrsempfangs der mittelständischen Wirtschaft. Rund 800 Gäste kamen am 20. Januar 2025 im NCC Ost der NürnbergMesse zusammen, um an inspirierenden Vorträgen sowie Gesprächskreisen mit aktuellen Themen teilzunehmen und dabei wertvolle Kontakte zu knüpfen. Einer der Höhepunkte des Abends war die Verleihung des Netzwerkpreises an Felix Walchshöfer, der den DATEV Challenge Roth über die letzten 20 Jahre zu einem internationalen Spitzenevent entwickelt hat und dabei die gesamte Region involviert.

Von der Kreisstadt Roth in die große Welt

Mit gerade einmal 24 Jahren übernahm Felix Walchshöfer die Verantwortung für den Challenge Roth – ohne viel Erfahrung oder großes Netzwerk. Durch seinen unermüdlichen Einsatz, sein leidenschaftliches Engagement und seine harte Arbeit avancierte das Event in Roth zu einer der größten und beliebtesten Triathlon-Veranstaltungen der Welt. Dabei verlor er nie den Bezug zu seiner fränkischen Heimat. Zusammen mit Tausenden freiwilligen Helfern, Partnern und Sponsoren schafft er es jedes Jahr, den 5.000 Athleten und über 300.000 Zuschauern ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten.

Der Erfolg spricht für sich: Der DATEV Challenge Roth erreicht heute weltweit rund 342 Millionen Menschen und erzielt einen Werbewert von über 100 Millionen Euro. Die gesamte Metropolregion Nürnberg profitiert von diesem Event – ob Hotellerie, Gastronomie, Sponsoren, lokale Vereine, Feuerwehren oder die Bewohner des Landkreises Roth. Sie alle zählen zu den großen Gewinnern, sowohl wirtschaftlich als auch in puncto Image.

Anerkennung für herausragendes Engagement

Sabine Michel, Veranstalterin des Nürnberger Unternehmer-Kongress und Neujahrsempfangs, würdigte Walchshöfer in ihrer Laudatio: „Ich bin jedes Jahr aufs Neue erstaunt und dankbar, dass wir so viele Menschen und Organisationen haben, die sich für unsere Region engagieren.“ Felix Walchshöfer, sichtlich bewegt, wollte das Lob und den Dank aber nicht für sich alleine: „Es ist mir auch ganz wichtig, dass ich mich zwar sehr über den Preis freue, ich das aber tatsächlich so sehe, dass ich den stellvertretend für den gesamten Landkreis entgegennehmen möchte.“ Für Walchshöfer ist es der starke Zusammenhalt der Region, der den Challenge Roth so besonders macht.

Der Netzwerkpreis „Gemeinsam sind wir stark“

Seit 2014 wird der Netzwerkpreis jährlich an Persönlichkeiten oder Institutionen verliehen, die sich in besonderem Maße für die nachhaltige Entwicklung und Förderung der Metropolregion Nürnberg einsetzen.

Zur diesjährigen Jury zählten Vertreter der VR Bank Metropolregion Nürnberg, Schaffer & Partner, Goldbeck, der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft und von Unternehmer ORANGE.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.unternehmer-kongress.de.