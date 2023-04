MPU Idiotentest wegen Cannabis / Alkohol?

Auf geht’s Richtung Führerschein | Bundesweite MPU Hilfe

Eine MPU, im Volksmund gerne auch schon mal Idiotentest genannt, kann Ihnen vom Gesetzgeber, je nach Delikt / Vorwurf / Verdacht und oder Punktestand, zum Erhalt Ihrer Fahrerlaubnis (Zweifel an der Befähigung zum Führen eines Kraftfahrzeuges aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen oder strafrechtlicher Vergehen) oder nach dem Entzug des Führerscheins aus egal welchen Gründen zur Wiedererlangung auferlegt werden.

Die Kosten einer MPU Begutachtungsstelle (Prüfungsgebühren) variieren je nach Delikt zwischen 450 bis 800 Euro. In Einzelfällen sogar bis zu 1200 / 1400 Euro. Da die Preisbindung aufgehoben worden ist, kann jede MPU Prüfstelle (TÜV, Dekra, …) eigene Preise dafür festlegen. Selbst die Laborkosten für Abstinenznachweise sind freibleibend. Die im Internet veröffentlichten Kosten / Honorare / Gebühren sind daher grundsätzlich immer lediglich Richtwerte.

Bedauerlich: Viele Betroffene gehen völlig unvorbereitet zur MPU und erfahren auch „erst“ vor Ort, dass Sie bitte zunächst einmal die Abstinenznachweise nach dem ctu 3 Standard eines anerkannten Labors vorlegen müssen. „Absti – ctu 3 – was? Ups, das hat mir aber keiner gesagt.“ Und schon ist die MPU beendet. Diese und andere „Fallen“ können Sie umgehen. Buchen Sie eine kompetente Vorbereitung und ersparen Sie sich die sinnlos ver(sch)wendete Zeit und die am falschen Ende vermeintlich eingesparten Kosten. Es wird unterm Strich nur deutlich teurer.

Trunkenheit / Cannabis MPU plus Abstinenz

Exkurs Marihuana / Cannabis, weil es momentan in aller Munde ist:

Ist: Mehr als 1 Nanogramm THC im Blut = 1 Monat Fahrverbot, mindestens 500 Euro Geldbuße, 2 Punkte – und eine Anordnung zur MPU.

Wird (kann) bei / nach einer Legalisierung:

Bei Besitz / Konsum gibt es (auch weiterhin) Sanktionen

… wenn Sie „die Grenzwerte“ überschreiten.

In Deutschland wird die Höchstgrenze in Zukunft

… wahrscheinlich höher als 1, jedoch deutlich unter 4 Nanogramm liegen.

Studien gehen davon aus, dass 3 bis 4 Nanogramm von der Wirkungsweise her in etwa 0,5 Promille Alkohol im Blut entsprechen.

(Vergleich „ist“): In Deutschland werden aktuell 1 Nanogramm THC im Blut der VERKEHRSRECHTLICH relevanten 0,5 Alkoholpromille gleichgestellt; in den Niederlanden sind es aktuell 3 Nanogramm. – Bei Fahrern unter 21 / Führerscheinanfängern liegt die Promillegrenze bei 0,0.

Der erlaubte Cannabis Gebrauchswert wird auch in Deutschland kaum die derzeit in den Niederlanden geltenden 3 Nanogramm überschreiten und gleichsam weiterhin am Vergleichsdelikt „Fahrt unter Alkoholeinfluss“ gekoppelt bleiben. Die meisten Kiffer fallen in Verkehrskontrollen heute schon mit deutlich mehr als 3 Nanogramm im Blut auf. Im Schnitt mit 8 bis 16 Nanogramm! – Für sie ändert daher auch eine mögliche Legalisierung NICHTS, was den Verlust ihrer Fahrerlaubnis betrifft. Es ist und bleibt eine Ordnungswidrigkeit / Straftat unter Alkohol- und oder Drogeneinfluss ein Fahrzeug zu führen.

Faustregel:

Täglich „nur“ ein Joint zum Feierabend bedeutet auch am Folgetag noch weit über 3 Nanogramm THC im Blut. Also FAHRUNTÜCHTIG.

Ist Ihnen nach Alkohol- oder Drogenkonsum ein Abstinenznachweis auferlegt worden, so sollten Sie umgehend SOFORT damit beginnen und NICHT erst / nach / bei Erreichen Ihrer „Sperrfrist“. 6 oder 12 Monate Abstinenznachweis heißt eben halt 6 oder 12 Monate Abstinenznachweis. Punkt. Und zwar durchgehend. Monat für Monat. Ob eine Verkürzung möglich ist, kann nur in einer individuellen Fallbetrachtung evaluiert werden. Wer erst nach Erreichen der Sperrfrist mit den Abstinenznachweisen beginnt, verlängert damit halt seine / ihre FÜHRERSCHEINLOSE Zeit entsprechend um weitere 6 bis 12 Monate. Ersparen Sie sich das!

Wussten Sie, dass nicht jede MPU zwangsläufig Abstinenznachweise bedingt? Vielleicht benötigen Sie ja überhaupt gar keine mit / nach Ablauf der Sperrfrist.

Unverbindliche „Faustregel“:

Kein Abstinenznachweis: Bei einmaligem (ALKOHOL) Delikt mit geringer BAK. Bei Drogendelikten ist diese „Großzügigkeit“ nicht möglich.

6 Monate Abstinenznachweis mit geringer bis mittlerer BAK.

12 Monate in allen anderen Fällen.

6 Monate bei THC; einmalig, geringe Drogenwerte.

12 Monate in allen anderen Fällen.

Ausnahmen bestätigen die Regel. Bei der Einzelfallbetrachtung wirken mit (UND / ODER): Die Führerscheinstelle, Ihr MPU Berater, Ihr Rechtsanwalt, …

Eine MPU zu bestehen ist ohne Vorbereitung praktisch nicht möglich

Beginnend mit der sogenannten Sperrfrist vor einer MPU bis hin zur Vermeidung einer Nachschulung unmittelbar nach der medizinisch-psychologischen Untersuchung nach § 70 FeV lauern viele Fallstricke: EU Führerschein, die nachträgliche Geltendmachung von Cannabis – Konsum auf Rezept und andere Taschenspielertricks: Lassen Sie es lieber bleiben! Es kostet am Ende eine noch längere Sperrfrist und oder dauerhaft den Entzug Ihrer Fahrerlaubnis. Im schlimmsten Fall gehen Sie dafür sogar ins Gefängnis.

Die MPU Prüfstelle kennt den Grund Ihrer Teilnahme. Verlassen Sie sich darauf. Bereiten Sie sich vor. Qualifiziert mit Fachleuten, die den Ablauf kennen. Es gibt viele Hürden, die Sie besser konstruktiv beeinflussen und oder wie im Fall der Nachschulung bestens vorbereitet legal verhindern können.

Wie ist eine MPU Prüfung aufgebaut? Nach dem Fragebogen, der ärztlichen Untersuchung sowie eines Reaktionstests folgt das Explorationsgespräch. Explorationsgespräche sind in etwa so aufgebaut, wie nachfolgend beschrieben:

Vorbereitungsphase

Der Gutachter erklärt Ihnen den Gesprächsverlauf und sorgt in der Regel hierbei für eine aufgelockerte Stimmung. „Eisbrecher“.

Durchführungsphase oder auch Darstellungsphase genannt

Der Gutachter interessiert sich für Ihre Deliktgeschichte. Hintergründe, Veränderungen, Erfahrungen und Motive. Warum ist es passiert? Welche Ereignisse haben Sie dazu gebracht? Was haben Sie daraus gelernt? Welche Veränderungen haben Sie vorgenommen? Wie schließen Sie Wiederholungen aus?

Auswertungs- und Rückmeldephase

Sie erhalten eine vorläufige Einschätzung des Gutachters, wie er Ihre Antworten bewertet.

