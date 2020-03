Mosaique träumt musikalisch vom Sommer in Paris

Die letzten Wochen und Monate waren für MOSAIQUE (Gabi & Ralf) alles andere als leicht. Einige Schicksalsschläge im familiären Bereich galt es zu verkraften. Hinzu kam der schwere Unfall von Gabi, der sie für Monate außer Gefecht setzte. Doch nach erfolgreicher OP und Reha setzen Gabi & Ralf ihren musikalischen Weg nun fort. Das Leben hat nicht nur eine Sonnenseite, sagen Gabi & Ralf. Wichtig ist, dass man nach vorne blickt und seinen Weg weitergeht.

Mit einem romantischen “Ich träum vom Sommer in Paris” starten sie mit einem Titel, der zum nahenden Frühling und Sommer so richtig passt und vor Lebensfreude nur so sprüht Freude, welche auch mit der Liebe und so manchen wundervollen Urlaub verbunden sein können..

Ralf Kleisinger schrieb und produzierte diesen Titel und arrangierte ihn modern und im zeitgemäßen Schlagergewand Er ist wieder in allen Downlaod-Portalen für Fans und Schlagerfreunde kaufbar..

Mosaique – Ich träum vom Sommer in Paris

Musik & Text: Ralf Kleisinger

Produktion und Arragement: Ralf Kleisinger

EAN: 9008 798 326228

ISRC: ATR 9812 06272.

Label und Labelcode: REK Music, LC 26975

Veröffentlichungs-Datum: 05.03.2020

Weitere Infos über das Duo Mosaique gibt es im Internet unter www.duo-mosaique.de

Info- und bildquelle: REK Music

Promotion- und Presseagentur:

Hans Peter Sperber

HPS Entertainment & Sperbys Musikplantage

Künstler- und Promotionservice

Weisestraße 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz:

http://sperbysmusikplantage.over-blog.com/ und www.sperbys-musikplantage.de

Firmenkontakt

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

030/65911004

kontakt@sperbys-musikplantage.de

http://www.sperbys-musikplantage.de

Pressekontakt

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

030/65911004

hps-win@gmx.net

http://sperbysmusikplantage.over-blog.com

Bildquelle: REK musik