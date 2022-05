MORE THAN EXPERIENCE-Lab auf der IMEX 2022

DRPG und Maritz Global Events planen gemeinsamen IMEX-Auftritt

Die global tätige Kreativagentur DRPG und das amerikanische Experience-Design-Unternehmen Maritz Global Events veranstalten auf der IMEX in Frankfurt vom 31. Mai bis 2. Juni 2022 gemeinsam ihr MORE THAN EXPERIENCE™-Lab. Im vergangenen Jahr kündigten die beiden Unternehmen ihre globale Allianz an, um neu zu definieren, was einen Event ausmacht und welchen Einfluss es auf die Ziele eines Unternehmens haben kann. Dabei entstand ein kombiniertes B2B-Angebot, um den Bedarf an Erlebnissen vom Design bis zur Ausführung in einer sich schnell verändernden Veranstaltungswelt zu decken.

DRPG und Maritz Global Events bieten dafür während der Frankfurter Leitmesse einen Mix aus Thought Leadership und interaktiven Inhalten. Das MORE THAN EXPERIENCE™-Lab befindet sich in einem speziellen Theater in Halle 9 (Stand F650). Führungskräfte beider Marken präsentieren dort interaktive und praxisnahe Themen mit Fokus auf Event, Metaverse und Kreativität. DRPG Creative Director Ryan Phillips widmet sich in seinem Vortrag „The Metaverse: Fleeting fad or future of the industry“ der Frage, ob das Metaverse eine flüchtige Modeerscheinung ist oder die Zukunft der Branche darstellt?

„Maritz Global Events und DRPG denken neu darüber nach, wie ein Event die Ziele einer Organisation verändern kann“, sagt David Peckinpaugh, Präsident von Maritz Global Events. „Die Welt verändert sich ständig: die Gäste von heute haben mehr Auswahl denn je. Veranstaltungen müssen mehr bieten als nur das, was erwartet wird, und das ist es, was wir tun – vom Design bis zur Ausführung.“

In diesem Jahr stehen Unternehmen vor vielen Herausforderungen, angefangen bei der Mitarbeiterbindung und dem -engagement bis hin zum verstärkten Streben nach einer authentischen Unternehmenskultur, die sich auf Umwelt, Soziales und Corporate Governance konzentriert. Angesichts der Tatsache, dass Events und Erlebnisse dafür zum wichtigsten Instrument für die Unternehmenskommunikation avancieren, haben es sich DRPG und Maritz Global Events zum Ziel gesetzt, die Effizienz zu steigern, indem sie die Durchführung mit Kreation, Innovationen und Beratung neu strukturieren und dabei vereinfachen.

Dale Parmenter, CEO von DRPG, kommentiert: „Wir sind stolz darauf, unsere Arbeit mutig anzugehen und legen Wert darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, anstatt nur eine Agentur auf Augenhöhe zu sein, die so oft eine Lücke zwischen den Zielen und der Ausführung schafft. Während andere dabei helfen können, ihre Veranstaltung zu konzipieren, ist es der integrative Stil von DRPG und Maritz Global Events, der es uns ermöglicht, ein Erlebnis messbar und unvergesslich zu machen und nicht nur einen vergessenen Termin im Geschäftskalender.“

Neben interaktiven Inhalten und Expertenwissen, das auf der IMEX, der weltweiten Ausstellung für Meetings, Veranstaltungen und Incentives, vermittelt wird, bietet das MORE THAN EXPERIENCE™-Team an seinem Stand F650 kostenlose Einzelgespräche an, um die brennenden Themen der Branche zu unterstützen. Insbesondere sollen Unternehmen beraten werden, wie sie ihr Eventdesign verbessern, Verhaltensänderungen vorantreiben und ihr Publikum überall erreichen. Termine lassen sich über die IMEX-Plattform buchen.

Bildunterschrift: Dale Parmenter, CEO von DRPG (Foto: DRPG)

DRPG

DRPG ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPG hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Kanada vertreten.

Maritz Global Events

Maritz Global Events ist ein Unternehmen für Experience Design, das Veranstaltungen rund um den Globus kreiert. Als führendes Unternehmen der Branche konzentriert sich Maritz Global Events auf die Anwendung wissenschaftlicher Grundlagen und datengesteuerte Erkenntnisse, um außergewöhnliche Gästeerlebnisse auf Messen, Meetings, Incentives und Live-Events zu gestalten und zu realisieren. Motto: Maritz Global Events is like no other.

DRP Germany GmbH

D-50733 Köln

Niehler Straße 104

Ansprechpartner: Klaus Meier

Telefon: +49 (0)211 / 71 61 230

E-Mail: klaus.meier@drpgroup.com

Internet: www.drpgroup.com

https://www.linkedin.com/company/drpg-germany