MordsZeit 2, KrimiAutorInnen Österreichs

26 x Spannung und ein bisschen „MordsZeit“ für zwischendurch. Der Erlös des Buches geht an die Kinderkrebshilfe

Buchbeschreibung:

Wir KrimiAutorInnen sind Wiederholungstäter, zumindest was spannende Lektüre betrifft. Bereits zum zweiten Mal stellen wir uns der „Königsdisziplin“, – einen kompletten Krimi mit fünf Minuten Lesezeit zu schreiben und dies ohne Honorar. Der Erlös dieses Werkes geht an die Kinderkrebshilfe.

Sechsundzwanzig fesselnde Geschichten, gewürzt mit handgezeichneten Illustrationen von Karina Pfolz, vertreiben unseren Leser-innen und Lesern die Langeweile und sind ein guter Begleiter für die Lesefreude zwischen-durch.

Und auf den Geschmack gekommen? Mehr über uns und unsere Publikationen findet sich auf unserer Webseite www.krimiautorinnen.at

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/mordszeit-2-krimiautorinnen-osterreichs/

Über den Verlag:

Gegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karina Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.

Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.

Die Anthologien, an denen sich an die 1.200 AutorInnen weltweit beteiligen, unterstützen mit dem gesamten Honorar GewaltfreiLeben.

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/