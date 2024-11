MOOG berät Gesellschafter der Body Culture-Fitnessstudios bei Unternehmensverkauf an LifeFit Group

Darmstadt, 22. November 2024 – Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft hat die Gesellschafter der Body Culture-Gruppe umfassend beim Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile an die LifeFit Group beraten, die unter anderem die Studios der Marken Fitness First oder Barry“s betreiben. Die Body Culture-Gruppe betreibt mit verschiedenen Gesellschaften 15 Fitnessclubs in den Regionen Darmstadt, Frankfurt und Umgebung. Sie hat mehr als 30.000 Mitglieder und bedient mit ihren individuellen Leistungsangeboten der Studios Body Culture, Fitnessfabrik, Amanusa und Intenso alle Bereiche des modernen Fitness- und Wellnessbedarfs.

Aufgrund ihrer interdisziplinären Aufstellung konnte die Wirtschaftskanzlei MOOG ihre Mandanten zu allen rechtlichen Fragestellungen der Transaktion beraten und eine nahtlose Leistung „aus einer Hand“ anbieten.

Den Verkäufern war es ein besonderes Anliegen, ihr Werk in vertrauensvolle Hände geben zu können. Die LifeFit Group ist eine der führenden Akteurinnen im deutschen Fitness- und Gesundheitsmarkt. In ihr als Erwerberin konnte eine kompetente Partnerin für die Zukunft gefunden werden. So decken die Marken der LifeFit Group mit ihren Angeboten und Services unterschiedliche Ansprüche und Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden ab. Die bestehenden Clubs der MyLifeStyleClub GmbH sollen voraussichtlich in die Marke Fitness First integriert werden.

Der umfangreiche und rechtlich komplexe Unternehmensverkauf erforderte ein großes Transaktionsteam, mit dem MOOG das Projekt über mehrere Monate begleitete.

Zu den Beratern von MOOG gehörten Dr. Tobias Moog (Partner, Gesellschaftsrecht / M&A), Michael Haase (Partner, Tax), Marc Sälzer (Partner, Tax), Dr. Tim Becker (Partner, gewerblicher Rechtsschutz / IP), Dr. Moritz Schilling (Partner, Datenschutz / Arbeitsrecht), Dirk Langner (Partner, Kartellrecht), Dr. Bernd Pfertner (Senior Adviser, Gesellschaftsrecht / M&A), Alexander Lemnitzer (Associate, Gesellschaftsrecht / M&A), Dr. Hannah Dechert (Senior Adviser, Immobilienrecht), Thomas Rogoll (Accounting), Lisa Merten (Senior Adviser, Arbeitsrecht), Carina Abrolat und Celine Hardt (beide Associates, Arbeitsrecht) sowie Dorothea Böer (Senior Adviser, Tax).

Über MOOG:

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 15 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 45 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2024/25 führt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als „Kanzlei des Jahres Region Mitte“ von 29 Kanzleien in der Region und gibt ihr vier Sterne. Der Bundesverband Mergers & Acquisitions e. V. zeichnete MOOG 2024 mit dem Award der Kategorie „Legal Advisory“ aus und würdigte damit die Beratungsleistung im Rahmen eines komplexen M&A-Projekts.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

