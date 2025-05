Montagefirma BGO digitalisiert Container und Tachodaten mit Rosenberger Telematics

BGO Montage & Logistik, Teil der BGO Holding mit Sitz in Waidhofen an der Ybbs, ist die Eigenmontagefirma der Marken bene, hali und neudoerfler. Angesichts der digitalen Transformation hat BGO Montage & Logistik die Anforderungen an Effizienz und Sicherheit erkannt und Lösungen gesucht, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden.