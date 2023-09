Moneezy startet eine aktualisierte Kreditvergleichsseite

Odense, 06.09.2023 – Moneezy, ein wichtiger Name in der Finanztechnologiebranche, gab heute die Einführung einer Reihe innovativer neuer Funktionen und Tools bekannt, die das Portal noch benutzerfreundlicher machen. Dazu gehört unter anderem das Hinzufügen der neuen Blog-Sektion „Moneezy erklärt“, welche informative Artikel enthält, die Kunden dabei helfen soll, die komplexe Welt der Finanzen zu verstehen. Als einzigartige Ergänzung haben außerdem Branchenexperten durch Gastbeiträge, Zitate und Konsultationen den Inhalt wertvoll erweitert.

„Wir sind auf die Wünsche und das Feedback unserer Nutzer eingegangen und haben daran gearbeitet, Moneezy noch intuitiver und wertvoller für sie zu machen“, sagte Emil Kjaer, Geschäftsführer bei Intelligent Banker, der Firma hinter Moneezy. „Unsere Vision ist es, die Finanzwelt für unsere Nutzer zu einem verständlichen und stressfreien Erlebnis zu machen. Mit der Einführung der neuen Funktionen sind wir diesem Ziel einen Schritt näher.“

Neu eingeführt wurde eine überarbeitete, intuitive Benutzeroberfläche, die das Navigieren auf Moneezy vereinfacht und somit das Gesamterlebnis verbessert. Mit dem zusätzlichen Fokus auf Transparenz ist Moneezy mehr als nur ein Vergleichsportal für Kredite – es deckt alle Finanzfragen ab. So ist es leichter denn je für die Nutzer, Antworten auf ihre Fragen zu erhalten, die Vor- und Nachteile von Krediten zu verstehen und die Welt der Finanzen zu navigieren.

Die Einführung von intuitiven Erklärungsvideos auf verschiedenen Produktseiten ist eine weitere spannende Ergänzung, die es den Nutzern ermöglicht, noch mehr aus ihrem Moneezy-Erlebnis herauszuholen.

Eine der wichtigsten Neueinführungen ist jedoch die Blog-Sektion „Moneezy erklärt“. Hierbei handelt es sich um einen informativen und lehrreichen Blogbereich, mit dem die Nutzer Wissen über die verschiedensten Themen der Finanzen erhalten können. Im Gegensatz zu vielen anderen Vergleichsseiten, die nur die Kredite bewerben, legt Moneezy auch großen Fokus auf die Vor- und Nachteile von Kreditaufnahmen, um den Nutzern ein vollständiges Bild zu geben.

Durch die kontinuierliche Arbeit an der Verbesserung der Plattform demonstriert Moneezy sein Engagement und ist zuversichtlich, seine Position als vertrauenswürdiger Partner im Bereich der persönlichen Finanzverwaltung weiter festigen zu können.

Über Moneezy

Moneezy ist ein innovatives Unternehmen in der Finanztechnologie-Branche, dessen Ziel es ist, das persönliche Finanzmanagement zu vereinfachen. Es bietet sowohl einen übersichtlichen Vergleich vertrauenswürdiger Kreditanbieter, also auch informative Artikel, die zur Finanzbildung der Nutzer beitragen und Transparenz bei der Auswahl der Kredite gewährleisten. In Zusammenarbeit mit Branchenexperten und durch die Nutzung verschiedener Formate wie Video und Gastbeiträgen trägt Moneezy dazu bei, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und seinen Nutzern damit zu helfen, die komplexe Welt der Finanzen zu navigieren.

Auf diese Weise vereinfacht Moneezy das Finanzmanagement und macht es zugänglich für alle, während es gleichzeitig auf die vollen Informationen setzt und somit den gesamten Kreditmarkt transparenter macht. Dieser Fokus auf Transparenz und Finanzbildung ist es, was Moneezy von anderen Finanztechnologieunternehmen unterscheidet und es zu einem wertvollen Tool für nahezu jede Finanzfrage macht.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Moneezy.com.

Intelligent Banker is an award-winning AdTech company operating in numerous European countries. Based on cutting-edge technology, we build online loan comparison sites and remarketing solutions, providing banks with data-driven lead generation.

