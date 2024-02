Möchten Sie zu Ostern ein Kinderbuch verschenken? Falls ja, sind Sie im Karina-Verlag genau richtig! Hier einige Buchtipps aus dem Verlag.

Am Tag als die Tiere verschwanden

Die Tiere im Wald und Feld führen ein sorgenfreies, glückliches Leben. Doch die Schönheit der Natur und die Idylle des Waldes sind trügerisch:

An einem sonnigen Frühlingsmorgen stößt der Eichelhäher plötzlich einen Warnschrei aus. Die Waldbewohner ahnen, dass ihnen große Gefahr droht.

Drohendes Unheil wird das Leben der Tiere verändern und es völlig auf den Kopf stellen. Der Dachs spricht von ´Monstern, die den Wald auffressen wollen, aber auch von Menschen, die den Wald abholzen. Eine Versammlung wird einberufen. Völlig unerwartet taucht ein merkwürdiger, höchst seltsamer alter Mann auf. Er bietet eine Lösung für das Problem der Tiere, doch die fürchten sich und halten den Greis zunächst für ein Gespenst …

Patty die Fledermaus / Patty the Bat

Die Steppen-Bartfledermaus ist nach Österreich eingewandert. Das nur wenige Zentimeter große Tier fühlt sich sichtlich wohl im Naturschutzgebiet in Kärnten.

Dieses Buch erzählt die Erlebnisse der kleinen Fledermaus Patty und ihrer Fledermausherde auf ihrer Reise nach Klagenfurt. In die Geschichte integriert sind Informationen über Arten- und Naturschutz, sowie über das Verhalten dieser putzigen Tiere.

Für junge Baumeister haben wir eine Bauanleitung für Fledermausquartiere dem Buch beigefügt.

Das Buch ist in Deutsch und Englisch verfasst und eignet sich – durch zahlreiche Illustrationen – hervorragend zum visuellen Sprachenlernen.

Zopf oder Kahl – Märchen und Sagen

Wie schnell werden doch Mitgefühl und Hilfsbereitschaft zum Lebensretter, ein unbedachtes Wort zu großer Gefahr oder Vorurteile zur Lebensaufgabe. Auch Erlebtes erscheint oft rätselhaft wie Märchen oder Verwandlung und Traum. Die vielfältigen Abenteuer von Rittern und Prinzessinnen, Zauberern, Hexen, Nixen, Elfen, Teufeln und anderen märchenhaften Gestalten dieses Buches fand Freimund Pankow in der reizvollen Landschaft um seinen Wohnort an der Deutschen Märchenstraße.

Der Blaubeerfuchs – The Blueberry Fox

Für den kleinen Fuchs steht der erste Schultag vor der Türe, doch seine Mutter findet ihn nicht, obwohl er sich so darauf gefreut hat.

Was mag da wohl für ein Missgeschick passiert sein, dass der Fuchsjunge sich nicht in die Schule traut? Ob Mama Fuchs das wieder in Ordnung bringen kann?

Zweisprachiges Kinderbuch zur Sprachförderung Deutsch/Englisch

