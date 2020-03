Möchten Sie zu Ostern ein Buch verschenken?

Falls Sie Ostern ein Buch verschenken möchten, werden Sie auf der Plattform „Spaß und Lernen“ sicher fündig.

Auszug Webseite:

Willkommen bei Spaß und Lernen

Unsere Plattform “Spaß und Lernen” bietet Platz für Buchvorstellungen, spezielle Literaturempfehlungen, sowie Beiträge zu den Themen Bildung, Erziehung und Medien. Lese- und Hörproben geben Einblick in unsere eigenen Werke und in das Schaffen von anderen. Unter dem Slogan “Motivation durch Vielfalt” wollen wir durch die Präsentation und Entwicklung unterschiedlicher Druckwerke und digitaler Medien den Spaß am Lernen und Lesen fördern.

Autoren, Blogger, Entwickler von Arbeitsheften, Kopiervorlagen und Lernsoftware sind herzlich eingeladen, ihre Beiträge und Materialien auf unserer Plattform zu präsentieren.

Darüber hinaus bietet “Spaß und Lernen” einen Überblick über das weite Spektrum an Kinder- und Jugendliteratur, das die zahlreichen Autor/innen von Karina Verlag geschaffen haben.

Ein weiterer Teil beinhaltet Buchempfehlungen mit Themenschwerpunkten, wobei herausragende Werke der internationalen Kinder- und Jugendliteratur, aber auch spezielle Buchempfehlungen für Erwachsene vorgestellt werden.

Unsere Beiträge und Angebote werden laufend ergänzt. Es würde uns freuen, wenn ihr uns immer wieder auf diesen Internetseiten besucht bzw. euch aktiv an unserer Initiative beteiligt.

http://www.spass-und-lernen.com/

Kinderbücher, Romane, Kurzgeschichten, Themenliteratur und spezielle Empfehlungen für Erwachsene aus dem Karina-Verlag finden Sie auch auf der Seite von Spaß und Lernen.

Viel Spaß beim Stöbern!

http://www.spass-und-lernen.com/buchempfehlungen/-/69