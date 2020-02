Modische Allroundtalente

Mit stilvoller Skikleidung im Winterurlaub jederzeit eine gute Figur machen

(epr) Steile Pisten, schnelle Abfahrten und traumhaft schöner Sonnenschein bei perfekten Schneebedingungen – der nächste Skiurlaub mit den Freundinnen steht vor der Tür. Und während die einen dabei sind, ihre Skiausrüstung für die Berge zu präparieren, machen andere sich um ihr perfektes Outfit Gedanken. Schließlich möchte frau nicht nur auf der Piste, sondern auch beim Apres-Ski gut aussehen – doch der Koffer sollte nicht zu voll werden.

Wer die Taschen für den Urlaub packt, steht oftmals vor dem Problem, dass man den Reißverschluss am Ende nicht mehr schließen kann. Aber Intersport beweist mit der neuen McKINLEY Safine-Kollektion, dass modisch Platz zu sparen sehr einfach ist. Schließlich müssen beispielsweise die Jacken, die man beim Skifahren trägt, nicht zwangsläufig ungeeignet für das Abendprogramm sein. Im Gegenteil: Trotz ihrer sportlichen Funktion unterstützt der wärmende Überzug charmant die Weiblichkeit. Dafür sorgt nicht nur der Schnitt, sondern vor allem auch der feminine Farbmix aus rose, white und black night. Zusätzlich ist die abnehmbare Kapuze mit ebenfalls abnehmbarem Kunstpelz ein weiterer Hingucker, der das Gesamtbild abrundet.

Den letzten Wohlfühlfaktor steuert das Innenleben aus wärmendem Kuschelfleece in Kragen und Rücken sowie silbernen Elementen bei. Kombinieren lässt sich das Allroundtalent zum Beispiel mit einer Softshellhose in der Farbe black night, die dank ihres Schnitts und ihres Farbtons eine harmonische Ergänzung ist. Doch beide Kleidungsstücke können noch mehr als nur stilvoll auftreten: Sie bestehen aus Textilien der Exklusivmarke McKINLEY, sind PFC-frei, winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv und mit elastischem Schneefang sowie Thinsulate Wattierung ausgestattet. Die Hartware der Kollektion hingegen glänzt mit Materialien der Exklusivmarke TecnoPro. Highlights sind hier beispielsweise ein sportliches, GripWalk kompatibles sowie drehfreudiges Damen-Ski Set in black und ein schützender weißer Helm mit einem selbsttönenden, blau verspiegelten Visier. Zudem gibt es beim Kopfschutz ein Verstellsystem und abnehmbare Ohrenpads zur individuellen Anpassung. Somit steht dem Spaß im Schnee weder in funktioneller noch in modischer Hinsicht etwas im Wege. Mehr Informationen gibt es unter http://www.intersport.de/ und http://www.reiseplaza.de/

