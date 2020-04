Modernes Fotobuch mit Powerpoint gestalten

Mit Powerpoint 2016 kann man so gut wie alles machen, was man in einem modernen Fotobuch sehen möchte

Kann man ein modernes Fotobuch mit einem Präsentationsprogramm wie Powerpoint erstellen? Können Männer mit einer einfachen Albumfunktion per Mausklick ein ganzes Buch mit Bildern füllen? Können Frauen seitenweise vorgehen und alle Details einarbeiten die sie sich vorstellen?

Wer jetzt viel Zeit zuhause verbringt, kann sich seine Fotoarchive vornehmen und ein Fotobuch erstellen. Doch viele Menschen haben den Wunsch, das erstellte Fotobuch im Eigentum zu haben. Man kann drucken, muss aber nicht und man kann den Druckpartner beliebig auswählen. Das Fotobuch soll aber so modern aussehen, wie mit einer Spezialsoftware erstellt.

Am besten gestaltet man ein Fotobuch in Doppelseiten. Das hat den Vorteil, dass Bilder über den Bund des Buches laufen können. In Powerpoint kann man Doppelseiten anlegen, am besten mit einem zusätzlichen Beschnitt von 3 mm ringsum. Aus dem Buchformat A4 hoch (210 x 297 mm) wird das Designformat für die Doppelseite mit 426 x 303 mm.

Vor allem Männer lieben es, ein Fotobuch automatisiert zu erstellen. Dafür bietet Powerpoint ab Version 2016 eine praktische Albumfunktion. Beliebig viele Fotos können ins Dokument geladen werden. Die Software erstellt automatisiert die dafür notwendige Anzahl an Folien. Powerpoint macht zu den Seiten Design-Vorschläge, die man sich einfach per Klick mit den eigenen Fotos zeigen lassen kann. Alle Seiten können modifiziert und verbessert werden.

Frauen gehen bei der Erstellung eines Fotobuches meist viel differenzierter vor. Man lädt über die Albumfunktion nur Fotos einer Doppelseite in die Folie. Nun erfolgt die Detailarbeit. Ein Führungsbild soll groß erscheinen, weitere Bilder werden ordentlich in kleinerem Format angeordnet. Der Bildausschnitt der Fotos wird optimiert und ganz wichtig: Ein passenden Hintergrundbild wird meist zart in schwarz-weiß platziert. Alle Bilder können mit passenden Rahmen versehen werden. Das Führungsbild kann über eine Spiegelungsfunktion optisch hervorgehoben werden. Wenn man mit älteren Archivbildern gestaltet, kann man auf einfache Weise eine wirksame Bildkorrektur vornehmen und Kontrast, Schärfe und Farbigkeit optimieren.

Gefällt das Design einer Doppelseite, kann diese Folie einfach als Gestaltungsvorlage für eine weitere Seite dupliziert werden. Neue Fotos ersetzen die Fotos der neuen Seite, es wird kurz angepasst und die Bilder werden korrigiert. Ist das Fotobuch komplett und man möchte es professionell drucken lassen, dann muss aus den Powerpoint-Folien ein druckbares PDF exportiert werden. Wichtig ist, dass man das Dokument nicht einfach als PDF speichert, sondern tatsächlich exportiert. Die Druckqualität wird dadurch wesentlich besser.

Wer sich im Detail informieren möchte, wie die Erstellung eines Fotobuches mit Powerpoint funktioniert kann sich auf https://www.online-druck.biz/shop/fotobuch/fotobuch-hardcover-mit-powerpoint-gestalten-klassisch-oder-individuell_2764.html informieren.

Online-Portal für die Erstellung und den Druck von Büchern, Fotobüchern, Broschüren, Flyern, Karten, Klappkarten, Werbetechnik, Textilien und personalisierten Geschenken.

Kontakt

Online-Druck GmbH & Co. KG

Josef Frick

Brühlstraße 6

86381 Krumbach

0828289437-0

info@online-druck.biz

https://www.online-druck.biz/shop/fotobuch/fotobuch-hardcover-mit-powerpoint-gestalten-klassisch-oder-individuell_2764.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.