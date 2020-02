Moderne To Go Verpackungen für Restaurant, Foodtruck und Imbiss

Im Sortiment des B2B Verpackungsprofis Pack4Food24.de finden Gastronomen eine riesige Auswahl an praktischen und innovativen Verpackungs- und Verkaufsideen für Burger, Sandwiches, Wraps und CO.

In einer immer flexibler und mobiler werdenden Gesellschaft müssen sich natürlich auch die tiefsten menschlichen Bedürfnisse wie Essen und Trinken anpassen. Auch die Speiseversorgung wird immer mobiler, was nicht zuletzt durch den Streetfood und Foodtruck Boom der letzten Jahre bestätigt wird. Ein weiterer Faktor ist zudem die steigende Anzahl an Single Haushalten, was gerade in Großstädten, zu einem intensiven Wachstum in der Außerhausgastronomie und dem Home Delivery Sektor führt.

Neben einem immer breiter werdenden Angebot an Speisen und Snacks verschiedenster kulinarischen Ursprünge, steigen auch die Anforderungen und Bedingungen hinsichtlich eingesetzter Außerhausverpackungen, egal ob für die sichere Lieferung nach Hause und ins Büro, den Unterwegsverzehr in Auto, Bus, Bahn, oder auch den schnellen Genuss beim Spaziergang bzw. auf dem Weg zum nächsten Termin.

Zum reinen Praxisnutzen hinzu kommen zudem die steigenden Ansprüche hinsichtlich Nachhaltigkeit und dem ökologischen Fußabdruck eingesetzter Service- und Verpackungslösungen. Gerade die Mischung aus modernen und innovativen To Go Verpackungen, sowie umweltfreundlichen Bio Einwegverpackungen ist in Restaurants, Foodtrucks, Kantinen, Imbissbetrieben, usw. beliebt und gefragt.

Einen leistungsfähigen Partner finden Gastronomen und gastronomisch geprägte Unternehmen z.B. im B2B Portal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH. Das unter Pack4Food24.de erreichbare Produkt- und Informationsportal bietet nicht nur eine riesige Auswahl an Take away Verpackungen für Burger, Pommes, Nuggets, Chicken Wings, Sandwiches und vieles weiteres Fingerfood, zahlreiche der angebotenen Verpackungslösungen können auch individuell mit einem Logo, einer Werbebotschaft oder dem abgestimmten CI Design des Restaurants bedruckt werden.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und EUropa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

