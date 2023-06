Moderne Schweizer Sommerküche: So sehen die Menüs der Zukunft aus

Mit dem Konzept Moderne Schweizer Küche bietet Unilever Food Solutions & Lusso saisonale Inspirationen für die Speisekarte. Im Sommer dreht sich alles um die Menüs der Zukunft. Dafür greift die Culinary Fachberatung vier Trends aus dem globalen Future Menus Trend Report auf, die für die Schweiz als besonders wichtig gelten, und interpretiert sie landesspezifisch.

Thayngen, Juni 2023. „Die Ansprüche der Gäste entwickeln sich weiter, und für die

Gastronomen ist es wichtig, immer neue, moderne Menüs zu kreieren, die dem

gerecht werden“, erklärt Andreas Williner, Leiter der Culinary Fachberatung bei

Unilever Food Solutions & Lusso. „Wir haben die Trends ‚Geteilte Gaumenfreude‘,

‚Unwiderstehliches Gemüse‘, ‚Nur nichts verschwenden‘ und ‚Wohlfühlessen neu

interpretiert‘ aufgegriffen und für die Schweiz adaptiert.“ Von Vorspeisen über

Hauptgerichte bis zu Nachspeisen gibt es im Sommerfolder vielfältige Rezepte.

Vier Schweizer Trends für die Speisekarte von morgen

In der Schweiz ist das Teilen von Speisen wie bei Fondue oder Raclette fester

Bestandteil der Esskultur, und auch für Gastronomen bietet das viele Vorteile. Das

Apéroplättli mit Speck-Gugelhupf und Rosmarin-Butterkerze ist gut vor- und

zuzubereiten und hebt die gesellige Komponente des Essens hervor. Der Trend

„Unwiderstehliches Gemüse“ macht die Beilagen zum Star des Gerichts, Fleisch

spielt in den Rezepten eher eine Nebenrolle, wie zum Beispiel beim grillierten

Auberginenschnitzel mit Cervelat und Kartoffelwürfeln.

Maximalen Geschmack bei minimalem Food Waste bietet der Trend „Nur nichts

verschwenden“, denn er rückt Rezepte in den Fokus, die Ressourcen schonen.

Beispielsweise werden beim Poulet-Pastetli mit Rüeblicreme die Karottenschalen

als Zutat verwendet. Traditionelle Gerichte spielen bei „Wohlfühlessen, neu

interpretiert“ eine wichtige Rolle, zeitlosen Rezepturen werden moderne Noten

verliehen. Das Meringue-Blatt mit Beeren und Himbeersorbet ist die spannende

Neuinterpretation eines in der Schweiz sehr beliebten Desserts, das gern mit

Schlagrahm oder Crème Double serviert wird.

Globale Zusammenarbeit beim Future Menus Trend Report

Im Future Menus Trend Report hat Unilever Food Solutions die internationalen Top-Trends der Gastronomie von morgen aufgeführt. Gemeinsam mit 1.600 Köchinnen

und Köchen wurden acht Trends identifiziert und in spannende Rezepte aus der

ganzen Welt zusammengefasst. Der globale Report bildet die Basis der vier

Schweizer Trendgerichte.

Weitere Informationen gibt es unter ufs.com/moderneschweizerküche

Mit bekannten Marken wie Knorr Professional, Hellmann’s, The Vegetarian Butcher, Chirat, Carte D‘Or und Lusso unterstützt Unilever Food Solutions & Lusso Gastronomen weltweit und bietet immer neue Ideen, Konzepte und Inspirationen für deren tägliche Arbeit. Seit 1838 ist das Unternehmen im Lebensmittelbereich tätig, es arbeitet eng mit Betrieben aller Art und Grössen zusammen. Mit einemm Experten-Team, den Culinary Fachberatern, werden regelmässige Workshops im modernen Chefmanship Centre organisiert. Dort positioniert sich das Unternehmen erneut als Ratgeber und Partner der Gastronomen und bildet sie in verschiedenen Fachbereichen mit neuen Techniken weiter.

Kontakt:

Unilever Food Solutions & Lusso

Isabel Hellmann

Neue Burg 1

20457 Hamburg

isabel.hellmann@unilever.com

www.unileverfoodsolutions.ch

Pressekontakt:

Gourmet Connection GmbH

Alexandra Kampe / Lisa Tomaszweski

Tel.: +49 (0)69- 2578 128-28/ -19

a.kampe@gourmet-connection.de

l.tomaszweski@gourmet-connection.de