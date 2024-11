MMA Germany veranstaltet Next! Conference in Berlin

CMOs und Marketing-Leader diskutieren am 4. Dezember 2024 über die Trends 2025

Berlin, 26. November 2024 – Das deutsche Chapter der größten globalen Marketing-Organisation (MMA Germany) veranstaltet am 4. Dezember 2024 die MMA Next! Conference 2024. Unter dem Motto #ShapeTheFutureTM bringt die MMA Germany dort CMOs und Marketing-Leader zusammen, um über die Trends 2025 sowie zukunftsweisende Technologien im Marketing zu diskutieren. Darüber hinaus steht auch der Austausch über aktuelle Best Practices zur Implementierung und Nutzung relevanter Technologien im Fokus. Mit der diesjährigen Next! Conference holt die MMA Germany zum ersten Mal ein weltweit erfolgreiches Format nach Deutschland und bietet den Besuchern eine einzigartige Plattform, um mit den Top-Entscheidern führender Marken über die Zukunft des Marketings zu sprechen.

Die Next! Conference findet statt:

am 4. Dezember 2024,

von 14:00 – 17:00 Uhr

im Titanic Chaussee,

Chausseestr. 30 in 10115 Berlin.

Als Speaker werden unter anderem dabei sein:

-Daniel Jäger, Head of Group Media bei der Deutschen Telekom

-Jochanan Senf, GM Nutrition DACH bei Unilever

– Dorit Posdorf, CMO bei Doc Morris

Zentrale Themen des Events sind:

-Wohin geht die Reise im Marketing?

Sprecher:

oBeate Rosenthal, Partner Global Consumer & Health Plattform bei Roland Berger

oPatrick Swientek, Director of Media, Digital&Business Development bei Danone

oDorit Posdorf, CMO bei DocMorris

oRafael Narvaez, Global CMO bei Mutti

oDenise Mancinone, Head of Marketing DACH bei Snap

-Next! In AI Pulse: Die Entwicklung in Deutschland vs. globale Zahlen

oSprecherin: Yulia Kalner, Head of Creative and Media bei Kantar

-CMO-Agenda 2025

Sprecher:

oDaniel Jäger, Head of Group Media Deutsche Telekom

oHilal Eksel Merter, Head of Global Brand Marketing Consumer Goods bei BSH

oGuiseppe Fiordispina, Marketing Director bei Cuppra & Seat

oHenrik Ihlo, Director, Marketing Solutions DACH bei LinkedIn

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.

MMA Germany ist das lokale Gremium der MMA Global, einer Organisation mit mehr als 800 Mitgliedsunternehmen und 15 Regionalbüros. Die MMA ist der einzige Marketingfachverband, der das Ökosystem von Marketern, Martech- und Medienunternehmen zusammenbringt, um die Zusammenarbeit zu fördern und die Zukunft des Marketings zu gestalten. Mehr über MMA Germany erfahren Sie hier: https://www.mmagermany.de/

