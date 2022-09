M&K Sound stellt IW150A vor: In-Wall-Lautsprecher für echten Cinema-Sound

Der neue IW150A Lautsprecher von M&K Sound lässt sich besonders flach in der Wand oder Decke einbauen und macht raumfüllenden Klang zu einem einzigartigen Erlebnis im Heimkino. Mit den weiteren In-Wall-Produkten wie dem Subwoofer C15S samt zugehörigen Endverstärker VA500 Blue Edition und dem Tripol-Speaker IW150T sind nahezu unsichtbare Installationen realisierbar.

Hamburg, 22. September 2022 – Als Hersteller von exklusiven Lautsprechern steht M&K Sound für kompromisslosen Audiotechnik, die sowohl Klangschaffende als auch stolze Besitzer eines Heimkinos schätzen. Mit dem ausgewachsenen Surround-Sound der In-Wall-Lautsprechern und Subwoofern ist die immersive Unterhaltung garantiert. So zielen die Dänen mit dem neuen IW150A besonders auf die Wiedergabe von Tonformaten wie Dolby Atmos, DTS:X oder AURO-3D ab.

IW150A: Wohnraumfreundlicher Heimkinoklang

Der IW150A ist ein besonders vielseitiger Lautsprecher, der sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden kann und das Heimkinoerlebnis auf ein neues Niveau hebt. Grundsätzlich ist er für die Wiedergabe von Inhalten mit Dolby Atmos Tonspur optimiert, denn mit dem im 15-Grad-Winkel angebrachten Hochtöner eignet sich der IW150A ideal für effektgeladenen Sound und kann dafür entsprechend leicht und unauffällig montiert werden. Hilfreich sind dabei das geringe Gewicht von 6,9 Kilogramm, die kompakten Abmessungen von 32,9 x 28,6 Zentimetern sowie die Bautiefe von lediglich 9,5 Zentimetern. Neben dem Einbau in der Decke eignet sich der IW150A auch optimal für Multiroom-Installationen an der Wand. Bei einem Frequenzgang von 80 bis 20.000 Hertz kann der Subwoofer der In-Wall-Serie optimal bei den tiefsten Tönen unterstützen.

Packende Performance: Mit C15S Subwoofer und IW150T Speaker

Der zur In-Wall-Serie gehörende Subwoofer C15S von M&K Sound erzeugt einen beeindruckenden Tiefton bei sehr guter Pegelfestigkeit und wird zusammen mit der passenden Endstufe VA500 Blue Edition ausgeliefert. Dieser Class-D-Endverstärker zeichnet sich durch bestmögliche Effizienz, geringe Wärmeentwicklung und sehr niedrigen Standby-Stromverbrauch aus. Genau aufeinander abgestimmt, überzeugen C15S Subwoofer und VA500 BE auch bei komplexer Musikwiedergabe und Filmen mit actionreichen Sequenzen samt Explosionen und wilden Verfolgungsjagden. Gerade die akkurate Impulsfestigkeit und wichtige Leistungsreserven sind hier ein enormer Vorteil. Technische Finesse zeigt der etablierte Lautsprecher-Hersteller aus Dänemark auch bei den Speakern in Tripol-Anordnung: Mit den hochwertigen Chassis und der Frequenzweiche seines berühmten Schwestermodells S150T bietet der IW150T die gleichen überragenden Klangeigenschaften. Somit ist die einzigartige klangliche Umhüllung des Zuhörers auch mit einer In-Wall-Installation möglich.

Preise und Verfügbarkeit

Der In-Wall-Lautsprecher IW150A ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.430,00 Euro. Der IW150T kann für 2.080,00 Euro und der C15S Subwoofer zusammen mit der V500 Blue Edition Endstufe für 3.900,00 Euro erworben werden (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer).

Das Unternehmen M&K Sound

Die Lautsprecher-Systeme und Subwoofer von M&K Sound verfolgen ein einziges Ziel: die verfälschungsfreie Wiedergabe von Audio. Als Erfinder des Subwoofer-Satelliten-Konzepts hat sich M&K Sound bereits in den 1970er Jahren genau mit der Abstimmung komplexer Setups aus mehreren Lautsprechern befasst. Diese Expertise ist heute sowohl in den Stereo-Systemen als auch in umfangreicheren Surround-Aufbauten zu spüren, die dank Timbre-Matching eine außergewöhnlich realistische Klangwelt erschaffen. Nicht ohne Grund setzen professionelle Klangschaffende führender Filmstudios bei ihrer Arbeit an Blockbustern wie Star Wars (Episode I bis III), King Kong oder Fluch der Karibik auf die Wiedergabequalitäten von M&K Sound. Vom Musik- bis zum Filmgenuss bietet M&K Sound Lautsprecher, die mit atemberaubender Klangtreue jeden Hörer in ihren Bann ziehen.

Das Unternehmen Audio Reference

Die Faszination guter Musikwiedergabe, brillanter Bilder und handwerklich perfekt gearbeiteter Produkte: Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für erstklassige Beratung und fachkundige Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Unter der Vorgabe „Der Ton macht die Musik“ strebt das von Mansour Mamaghani gegründete Unternehmen stets danach, die weltbesten Hersteller in Deutschland exklusiv über ein ausgewähltes Händlernetz zu vertreiben. Zum Markenportfolio von Audio Reference gehören die renommierten Hersteller Basscontinuo, Dan D’Agostino, EAT, KRELL, MERIDIAN AUDIO, Millennium, Miller & Kreisel, Starke Sound, Velodyne Acoustics, Vicoustic, VTL und Wilson Audio.

