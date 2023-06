Mizu: die Teppanyaki Restaurant-Pagode im Nova Maldives einzigartig und fast schwebend über dem Wasser!

Im Teppanyaki Restaurant Mizu mit nur neun Plätzen wird Live-Cooking vom Feinsten mit asiatischen Aromen, gegrillten Meeresköstlichkeiten und mehr zelebriert. Ein japanisches Kulinarik-Erlebnis in einem mega Setting ganz im Geiste der Insel für die Seele, denn das Nova Maldives, ein zeitgenössisches „All-Inclusive-Community“-Konzept, ist ein Ort zum Abtauchen, Erleben, Abheben und Begegnen – perfekt für seelenverwandte Millennials.

Das Mizu Restaurant ist auf die traditionelle japanische Kochmethode Teppanyaki spezialisiert – „Teppan“ bedeutet Eisenplatte und „Yaki“ bedeutet gegrillt. Das Essen wird also direkt vor dem Gast auf einer heißen Platte zubereitet, aber nicht einfach so, sondern in Form einer faszinierenden Show. Das Grillen auf der heißen Platte verwendet weniger Fett und sorgt auch dafür, dass die frischen Lebensmittel schonend zubereitet werden, um viele Vitamine und Nährstoffe zu erhalten. Das Geheimnis liegt zum einen in der exzellenten Qualität der Produkte und zum anderen in der professionellen Zubereitung!

Optisch besticht das Mizo Restaurant in Form einer asiatischer Tempelpagode, die aus Altholz auf Stelzen in den Ozean gebaut wurde. Die Lage und die Panorama-Fenster sorgen für eine romantische Atmosphäre mit gigantischen Ausblick auf das azurblaue Wasser und den endlosen Horizont.

Mit nur neun Sitzplätzen bietet das Restaurant eine besonders exklusive kulinarische Erfahrung und garantiert eine individuelle Betreuung jedes Gastes mit herausragender Qualität. Zur Wahl stehen vier mehrgängige Menüs: Oishi Shokuji ist die perfekte Mischung aus Fleisch- und Fischgerichten. Umi Kara Shinsen bietet nur Köstlichkeiten des Meeres für Pescetarier und Kenner. Das Nojo Shinsende Oshi Menü offeriert nur beste Fleischvariationen vom Black-Angus-Rindersteak bis zum Maishuhn. Speziell für Vegetarier und Veganer wurde das Shizen No Sentaku Menü mit einer vielfältigsten, köstlichsten Gemüsevariationen kreiert.

Passend zu den japanischen Köstlichkeiten stehen Sake Spezialitäten wie der reine Kome Hyappyo Junmai Ginjo Sake und der edle Pflaumenwein von Tochikura auf der Karte des Mizo Restaurants.

Weiteren Genuss versprechen die Sake Cocktails wie der Sake Mojito (mit frischer Minze, Sake und Limette), der Kanpai Colada (mit Yuzu Sake, Ananassaft, Kokoslikör und Limettensaft), der Kyoto Sour (Gekkeikan Haiku Sake mit Agaven Nektar und Limette) oder die besondere Seishu Kreation mit Junmai Sake, Gin, Grapefruit Saft, Zitrone, Gurkenscheiben und Thymian.

Was auch immer das Herz begehrt, das Nova verspricht, die Gäste nicht nur zufrieden zu stellen, sondern es genau richtig zu machen – quasi ein Liebeslied für den Magen und die Seele.

Über Nova Maldives

Erst kürzlich wurde das Nova Maldives mit dem Travelers‘ Choice Award 2023 von Tripadvisor gekürt.

Seit August 2022 ist Nova Maldives der neue Resort Stern auf den Malediven. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadies für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das Spa, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein entspannter Ort zum Relaxen.

Hier kann man so viel oder so wenig tun, wie man möchte: Tauchen, Schnorcheln, Fitness, Ausflüge… oder einfach unter einer Palme die Seele baumeln lassen. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

Über Pulse Hotels & Resorts.

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

Website: Nova-Maldives.com