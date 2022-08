„Der Staub der Elefanten“ ist die Geschichte eines Elefantenjungen, der als seelisch verletztes Waisenkind ohne Familie aufwachsen muss, wobei Ben für unzählige kleine Elefanten steht, die sein Schicksal teilen.

Buchbeschreibung:

Dies ist die Geschichte eines Elefantenjungen, der als seelisch verletztes Waisenkind ohne Familie aufwachsen muss. Wir begleiten Ben auf seinem Abenteuer durch die afrikanische Savanne und lernen dabei einiges über unseren Freund und sein Leben.

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/der-staub-der-elefanten/

Produktinformation:

Taschenbuch: 189 Seiten

ISBN-10: 3966980940

ISBN-13: 978-3966980944

Auch als E-Book erhältlich!

Das sagt ein Amazon-Kunde zu dem Buch „Der Staub der Elefanten“

Mitten hinein in die Welt der Elefanten …

Sofort wird der Leser/die Leserin in die Lebensgeschichte des kleinen Elefantenjungen Ben hinein gezogen, der mit seiner allein erziehenden Mutter und seinen Tanten in einer Herde lebt. Ben ist ein Wildfang und schwer zu bändigen. Die kluge Elefantendame Emma führt die Gruppe an. Sie steht oft vor schweren Entscheidungen. Trotz all ihrer Erfahrungen und den weisen Ratschlägen des Baba kann sie die Katastrophe am Ende nicht verhindern. Was wird aus Ben?

Eine zu Herzen gehende Geschichte. Die tierischen Hauptpersonen bekommen sehr schnell einen menschlichen Anstrich, sodass der Leser/die Leserin alsbald in den Familienverband hinein findet. Es sind viele, interessante Fakten über die grauen Riesen verpackt, was das Buch zu einem Wissensschatz macht, nicht nur für kleine Elefantenfreunde. Außerdem ist es ein eindringliches Plädoyer für den Schutz aller Wildtiere.

Eine klare Leseempfehlung von mir.

(Quelle Amazon)

Der Autor

Hubert Michelis, geboren 1958 in Düren/Rheinland, wurde 1985 nach dem Studium der Philosophie und Theologie an der Bonner Universität zum Priester geweiht. Als Franziskanermönch arbeitete er u. a. in Indien für Mutter Theresa. Als er in Taiwan seine spätere Frau kennenlernte und sich für Heirat und Familie entschied, musste er schließlich seine Tätigkeiten in Kirche und Orden aufgeben. Nach diversen beruflichen Neuorientierungen arbeitete Hubert Michelis zuletzt mehr als zwanzig Jahre als Bankangestellter bei zwei asiatischen Geschäftsbanken in Frankfurt am Main. Mit seiner Frau lebt der dreifache Vater heute im südhessischen Langen und betätigt sich als freier Schriftsteller und Maler.

Die Illustratorin

Karina Pfolz. Die Autorin und Malerin lebt und arbeitet in Wien. Für ihre Kindergeschichten wurde sie 2011 und 2012 mit dem Sparefroh Preis Österreich ausgezeichnet. 2018 und 2019 erhielt sie für ihre Illustrationen den Preis Best-Illustrator.

Sie unterstützt mit ihren Büchern die Autonomen österreichischen Frauenhäuser , hält Gewalt Präventions Work-shops an Schulen und spricht offen in den Medien über das Tabu Thema familiärer Gewalt. Zahlreiche Fernseh- und Radio-interviews begleiten sie auf ihrem Weg gegen Gewalt.

Seit 2014 ist sie Vorstandsvorsitzende des Vereins Respekt für Dich Autorinnen gegen Gewalt und Geschäftsführerin vom Karina-Verlag.

Sie schreibt im Genre Thriller, Kinder-literatur und illustriert Kinderbücher. Aus ihrer Feder stammt auch die Buchserie Visuelles Sprachenlernen . Für den Autor dieses Buches hat sie bereits Der Tag, an dem die Tiere verschwanden gezeichnet.

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy“ wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdofree.com/

https://nepomuck-und-finn.jimdosite.com/

http://kindereck.jimdofree.com/