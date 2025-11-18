Mitmachbücher für den Nikolausstiefel



Mitmachbücher bringen Spaß und laden ein, aktiv zu werden. Bestimmt werden auch Ihre Kinder oder Enkelkinder Freude an diesen Werken haben.

Mäuseausmalbuch

In diesem Ausmalbuch haben Mäuse das Sagen.

Hauche den niedlichen Nagern mit tollen Farben Leben ein und gestalte das Buch ganz nach deinem Geschmack. Du wirst sehen, das macht richtig Spaß.

Ideal als Geschenk, für gemeinsame Zeit mit der Familie und stundenlange kreative Unterhaltung. Da kommt keine Langeweile auf.

Die Ausmalbilder sind einseitig bedruckt, damit das Durchscheinen der Farben verhindert wird. Die Umrisse sind dick und schwarz gehalten, damit sie gut zu erkennen sind. Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften.

ISBN: 978-3695104451

Mal- und Rätselspaß mit Mäuserich Finn

Sei kreativ!

Der freche und vorwitzige Mäuserich Finn möchte Dich animieren, Deine kreative Seite zu entdecken und dieser freien Lauf zu lassen.

Gestalte das Buch farblich so, wie es Dir gefällt und löse kleine Rätselaufgaben.

Du wirst sehen, das macht Spaß.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen.

ISBN-13: 978-3758331695

Juna

Juna ist ein Drachenmädchen, das dich in die Welt der Tiere mitnimmt. Lerne die neuen Freunde von Juna kennen, löse kleine Rätselaufgaben und gestalte das Buch farblich so, wie es dir gefällt.

ISBN-13: 978-3748583608

Ratet wer ich bin?:Rätselspaß mit Emil, Luise und Hörnchen

Ein Buch mit vielen kindgerechten Rätseln, für Kinder in der Altersgruppe von 6 – 12 Jahre. Es sind Denksportaufgaben enthalten, um die Konzentrationsfähigkeit der Kinder zu erhalten und zu steigern.

ISBN-13: 978-1502703859

Marvins Mal- und Kritzelbuch

Begleite Marvin auf seiner Reise!

Das kleine Monster Timtim hat Marvin um Hilfe gebeten. Schon seit Tagen kann er nicht gut einschlafen und hat Alpträume. Da hilft nur eine Gute-Nachtgeschichte von Marvin.

Bitte hilf Marvin, damit er gut bei Timtim ankommt, denn der Weg ist voller Überraschungen!

Ein Beschäftigungsbuch für Kinder zwischen 5 und 10 Jahre. Viele Malaufträge laden zum Zeichnen und Malen ein. Es sind Beispielbilder vorgegeben, um die Fantasie anzuregen und einen Anhaltspunkt zu haben.

Ideal für Freizeit, Ferien oder einfach gegen Langeweile.

Hier werden gleich mehrere Fähigkeiten trainiert: exaktes Ausmalen, freies Zeichnen und der Mut Neues zu kreieren.

Ein tolles Abenteuer zum Malen.

ISBN-13: 978-3756226603

Rätsel-, Mal- und Lesespaß für Kinder

In Rätsel-, Mal- und Lesespaß erwarten Ihre Kinder Denk- und Knobelaufgaben. Und natürlich gibt es auch tolle Geschichten und Ausmalbilder.

Ein ideales Geschenk, um spielerisch die kleinen grauen Zellen und Konzentration der Kinder zu fördern und sie sinnvoll zu beschäftigen. Ein Mitmachbuch für Grundschulkinder, das Spaß bringt.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen.

ISBN-13:‎ 978-3759742940

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/