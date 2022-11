​​Mit YouDesign Calendar die schönsten Fotomotive ein Jahr lang im Blick

Die Software von AquaSoft für individuelle Fotokalender

Potsdam, im November 2022 – Ob als persönliches Geschenk an Familie, Freunde und Kollegen oder für sich selbst – mit YouDesign Calendar 6 von AquaSoft lassen sich die schönsten Momente des Jahres festhalten und teilen. Die vielseitige Software eignet sich ideal, um unterschiedlichste Fotokalender zu gestalten, z. B. Wand-, Tisch-, Geburtstags-, Tages-, Wochen- und Monatskalender. Auch individuelle Adventskalender sind mit YouDesign Calendar 6 und kein Problem. Das Besondere: Mit der Software von AquaSoft sind Sie nicht an einen Anbieter oder eine Druckerei gebunden. Sie entscheiden individuell, wo und wie Sie Ihren Kalender drucken möchten. So lässt sich bares Geld sparen.

Der Fotokalender zählt mittlerweile zu den Geschenke-Klassikern unterm Weihnachtsbaum. Und im Gegensatz zu Schlips oder Socken ist ein liebevoll gestalteter Fotokalender ein sehr individuelles Geschenk. So kann man die schönsten und lustigsten Momente des Jahres mit allen teilen, die einem wichtig sind. Ganz einfach geht das mit YouDesign Calendar 6 von AquaSoft: Einfach das Format wählen, Bilder einfügen, Layout gestalten, ausdrucken – fertig.

Kreative Werkzeuge für individuelle Kalender

Wie viele Bilder möchte ich pro Kalenderblatt verwenden und wie ordne ich sie an? Kein Problem: Vorgefertigte Layouts erleichtern Ihnen den Start und machen Sie zum professionellen Kalendergestalter. Insgesamt 150 komplette Kalendervorlagen für verschiedene Seitenformate, die frei nachbearbeitet werden können, bringt das Programm für die individuelle Seitengestaltung mit.

Sie möchten noch mehr Variationen, um Ihre Fotos in Szene zu setzen? YouDesign Calendar bietet mehr als 1.200 Deko-Elemente wie Tiere, Blumen, Kleckse, Pfeile sowie Layout-Vorlagen und Hintergründe, die ganz einfach per Drag & Drop eingefügt werden können. Hinzu kommen mehr als 200 Effekte, um Bilder und Texte zu bearbeiten. Zahlreiche Inspirationen, Tipps und Tricks zum Erstellen eines Fotokalenders bietet AquaSoft auch in den Tutorials auf seinem YouTube-Kanal.

Beim Ausdrucken frei wählen und sparen

Wer mit YouDesign Calendar seinen liebevoll gestalteten Fotokalender ausdrucken möchte, hat die Wahl: ob im Copy-Shop um die Ecke, in der Druckerei des Vertrauens oder zu Hause auf dem eigenen Drucker – alles ist möglich. Denn anders als bei den meisten Fotobuch- oder -kalender-Anbietern kauft man mit YouDesign Calendar nur eine Software, nicht den Druck. Bei Auflage, Papier oder Druckqualität haben Sie also viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Und diese Freiheit spart bares Geld, denn schon bei Einzelanfertigungen sind die Druckdienstleister oft deutlich teurer als große Online-Druckereien. Schon bei einem einzelnen Kalender kann man mit freier Druckereiwahl viel Geld sparen. Und mehr kostet weniger: Bei höheren Stückzahlen summiert sich die Ersparnis gegenüber der Preisstaffelung der Druckdienstleister auf deutlich über 80 Prozent!

Reibungslos von der Idee bis zur Druckreife

Damit beim Ausdrucken des Fotokalender alles perfekt passt, bietet YouDesign Calendar ein umfangreiches Farbmanagement: Beim Laden Ihrer Bilder berücksichtigt das Programm die eingebetteten Farbprofile, so dass sie immer korrekt dargestellt werden. Benötigt die Druckerei ein bestimmtes Farbprofil, können Sie dieses ganz einfach auswählen. YouDesign Calendar 6 erledigt den Rest. Speichern Sie nun Ihren fertig gestalteten Fotokalender in den gängigen Formaten PDF, JPG oder PNG ab und verschicken Sie das Ergebnis bequem per E-Mail. So können Sie optimal Rabatte und Aktionen nutzen und Ihren Fotokalender so günstig wie möglich drucken lassen.

Neben der „normalen“ Version bietet die Pro-Version eine Reihe zusätzlicher Funktionen. So können u.a. Auflösung und Schnittmarken individuell konfiguriert werden und die Ausgabegröße ist unbeschränkt.

Preise und Verfügbarkeit

Das Fotokalender-Tool YouDesign Calendar 6 kostet 47,- Euro inkl. MwSt. Die Pro-Version ist für 97,- Euro inkl. MwSt. erhältlich.

Die Programme sind für Windows (Versionen 7, 8.1, 10 und 11) und macOS (ab Version 10.11 „El Capitan“) verfügbar und können 30 Tage kostenlos getestet werden.

Weiterführende Informationen unter: https://www.aquasoft.de/youdesign/calendar

###

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: 2022_11_AquaSoft_YouDesign_Calendar

Bildmaterial steht hier zur Verfügung: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/WokKRRADnWBN23y

###

Über AquaSoft

Die Kernkompetenz der AquaSoft GmbH liegt in Tools zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos. Kernprodukt ist die Präsentationssoftware DiaShow. In den Versionen Premium für Einsteiger und Ultimate für Fortgeschrittene ermöglicht DiaShow PC-Anwendern effektvolle Bilder- und Videokreationen. Die Profi-Version Stages wendet sich an Fotografen und Medienschaffende. Mit der YouDesign-Produktlinie von AquaSoft lassen sich eigene Buchlayouts und Kalender erstellen. Am Unternehmenssitz in Potsdam beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Programmierung von DiaShow-Erweiterungen, -Updates, -Upgrades sowie neuen Software-Produkten rund um die Fotowelt und leisten persönlich Kundensupport. Mehr Informationen auf www.aquasoft.de

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Jan Lauer

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 18

Fax: +49-531-387 33 44

E-Mail: j.lauer@profil-marketing.com