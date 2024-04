Mit QiGong zu Wohlbefinden und Ausgeglichenheit

Zertifizierte Präventionskurse in Präsenz und Online von myochu.de

Corona und Homeoffice haben bei vielen ihre Spuren hinterlassen. Durch zuwenig Bewegung ist der Körper steif geworden, Muskeln, Rücken und Gelenke schmerzen, Verspannungen und Müdigkeit gehören oft schon zum „Normalzustand“. QiGong kann diese Beschwerden lindern. Doch nicht jeder hat Zugang zu guten QiGong Kursen vor Ort. Onlinekurse schließen diese Lücke und bieten die Möglichkeit, ortsunabhängig und flexibel zu lernen und zu üben. „Bei der Auswahl des geeigneten Kurses sollte auf Qualität geachtet werden, im besonderen auf die Qualifikation des Unterrichtenden“, rät Sigrid Hummel von Myochu QiGong. „Eine Orientierungshilfe bieten die zertifizierten Präventionskurse der Krankenkassen“.

Sanfter Einstieg in die Bewegung

Mit QiGong kann der Einstieg in Bewegung und Entspannung gelingen und sich ein neues Körpergefühl ohne Schmerzen einstellen. Der Geist kommt zur Ruhe, Stress wird abgebaut, die Konzentrationsfähigkeit verbessert sich und nicht zuletzt wird das Immunsystem gestärkt. Die sanften Bewegungen sind für jeden geeignet, ganz unabhängig von Konstitution und Alter. Und vor allem: für QiGong braucht man kein Equipment und man kann es überall und jederzeit üben und lernen. Am besten unter Anleitung eines kompetenten Lehrers, in Präsenz oder auch online.

Kann man QiGong online lernen?

Die Antwort ist „ja“. Voraussetzung ist aber ein professioneller Unterricht durch einen erfahrenen QiGong Lehrer. Die Auswahl an kostenlosen QiGong Videos auf Youtube ist immens. Doch Vorsicht ist geboten. Wer QiGong wirklich für seine Gesundheit lernen möchte, sollte auf Qualität achten. Das gilt für die Vermittlung der Inhalte genauso wie für die Kompetenz und Erfahrung des Lehrers.

Zertifizierte und geförderte Präventionskurse

Eine Entscheidungshilfe bei der Wahl des geeigneten Kurses bieten die Krankenkassen mit ihren zertifizierten Gesundheitskursen. Sowohl Kurskonzept wie auch Qualifikation des Unterrichtenden werden nach strengen Kriterien geprüft, bevor ein Kurs in die Datenbank aufgenommen wird. Großer Vorteil dieser Präventionskurse ist die gesicherte Qualität. Außerdem wird ein Teil der Kursgebühren von der Krankenkasse übernommen. Präventionskurse werden sowohl in Präsenz wie auch online angeboten.

Präventionskurse und Onlinekurse bei Myochu QiGong

Sigrid Hummel, Inhaberin von Myochu QiGong in Ismaning bei München, ist zertifizierte QiGong Lehrerin und Ausbilderin und bietet Präventionskurse live in Ihrem Studio sowie online an. Zusätzlich kann QiGong eigenständig in aufwendigen Videokursen erlernt werden, die Myochu persönlich über Kommentarfunktion und Live-Coachings begleitet. Welche Art von Kurs geeignet ist, liegt an persönlichen Vorlieben und den Lebensumständen. Möchte ich lieber in der Gruppe üben oder alleine? Gibt es ein adäquates Angebot in der Nähe? Möchte ich orts- und zeitunabhängig üben? uvm. „Ein fester Termin pro Woche im QiGong Studio ist für die meisten die beste Lösung. Die stimmungsvolle Umgebung und die Energie in der Gruppe tragen sehr zur Entspannung bei“, weiß Myochu. „Ist die Teilnahme in einem Kurs nicht möglich, sind jedoch Onlinekurse und Videos eine gute Alternative, die allerdings etwas Disziplin und Eigenmotivation voraussetzen“. Online gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Live-Onlineseminare

Bei Live-Onlineseminaren ist der Austausch zwischen Teilnehmer und Lehrer sehr gut möglich. Nur sind Übungsdetails aufgrund der zweidimensionalen Darstellung am Bildschirm oft nicht gut sichtbar. Ein weiterer Punkt ist, dass der Teilnehmer am Bildschirm meist nicht in voller Größe zu sehen ist und Korrekturen deshalb nur bedingt möglich sind. „Die Bewegungen können im Onlinekurs aber durchaus gut erlernt werden“, wie Myochu Sigrid Hummel betont. „Was fehlt, ist jedoch die Energie der Gruppe und oft sind Teilnehmer in der häuslichen Umgebung abgelenkt und können sich nicht so gut entspannen und fokussieren“.

Videokurse

Hier sind die Inhalte vorab aufgenommen. Eine persönliche Kommunikation oder Korrekturen sind nicht möglich. Der große Vorteil dieses Formats ist es, dass man die Videos so oft man möchte, anschauen kann. Inwieweit man QiGong damit erlernen kann, hängt sehr stark vom persönlichen Engagement ab und davon, wie gut die Übungen erklärt werden. Das setzt viel Erfahrung und Unterrichtspraxis des Lehrenden voraus.

Grundsätzlich ist es möglich, QiGong online zu lernen. „Regelmäßiges persönliches Coaching durch einen kompetenten Lehrer ist aber unerlässlich, um Fehler zu korrigieren und sich weiter zu entwickeln“, ist Myochu überzeugt.

In 10 Wochen schmerzfrei & entspannt

Auf Basis dieser Aspekte hat Myochu QiGong für alle, die etwas gegen ihre Beschwerden tun möchten, zu Hause, aber unter professioneller Anleitung, einen neuen Video Kurs inklusive Live-Coaching entwickelt. Damit kann QiGong Schritt für Schritt erlernt werden, ortsunabhängig, im eigenen Tempo und mit persönlicher Begleitung von Myochu. Mit den ausgewählten Übungen gibt sie dem Teilnehmer ein effektives „Werkzeug“ an die Hand, um die Gesundheit dauerhaft zu erhalten bzw. zu verbessern.

Alle Informationen zum umfangreichen Kursangebot von Myochu Qigong sind unter www.myochu.de und myochu.online zu finden.

