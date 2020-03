Mit neuer Manpower hinaus in die Welt Manuel Nader steigt in das Führungsteam von Loxone auf

Kollerschlag/Wäschenbeuren, 26. März 2020 – Personelle Änderungen meldet Loxone, der Smart Home – und Automatisierungsspezialist aus Oberösterreich: Manuel Nader (34) komplettiert nun das Führungsteam mit der Funktion als Chief Sales Officer (CSO). Dabei verantwortet er nun die strategischen Vertriebsprioritäten und den konkreten Ausbau des Geschäfts in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Nader startete seine Karriere vor etwas mehr als zehn Jahren als Head of Technical Support bei Loxone. Danach folgten in raschen Schritten weitere Stationen als Manager in verschiedenen Abteilungen. Vor zwei Jahren übernahm er die Geschäftsführung als CEO für Loxone Germany, die er auch in seiner neuen Position weiterhin innehaben wird.

„Manuel Nader zeigt, welche Entwicklungs- und Karrierechancen Loxone bietet, denn wir fördern das Potential unserer Mitarbeiter. Neben seiner ausgezeichneten Qualifikation führte auch seine große Leidenschaft zum Thema Gebäudeautomatisierung und Nachhaltigkeit zu den herausragenden Erfolgen. Wir honorieren solches Engagement und freuen uns mit Manuel im Führungsteam die nächsten Weichen zu stellen. Im Fokus steht die Weltmarktführerschaft. Durch das Wachstum stehen auch zukünftigen Bewerbern alle Chancen offen. Bei uns können sie Ihre Stärken finden bzw. leben – wir begleiten sie dabei.” erklärt Rüdiger Keinberger, CEO von Loxone.

Zur Person: Manuel Nader absolvierte eine Lehre zum Elektromechaniker und Maschinenbauer, später berufsbegleitend die HTL Paul Hahn für Energietechnik und Industrielle Elektronik. Bei Loxone startete er als Head of Technical Support. Danach wurde Nader mit der Geschäftsführung der Loxone Schweiz und in weiterer Folge mit der Rolle des CEO für Loxone Germany betraut.

Loxone Create Automation

Create Automation – Unter diesem Motto gründeten Martin Öller und Thomas Moser 2009 Loxone. Das Unternehmen revolutionierte mit dem grünen Miniserver nicht nur nachhaltig die Smart Home Branche, sondern ist Vorreiter bei der einfachen Steuerung und intelligenten Automatisierung von Projekten aller Art. Vom Smart Home über Gewerbeobjekte bis hin zu Spezialanwendungen. Mehr als 120.000 Projekte wurden weltweit bereits von professionellen Partnern realisiert. Technische Spielereien stehen nicht im Fokus, sondern der Mensch. In einer Zeit, in der Menschen zum Mond fliegen und Autos selber einparken, vertreten die Gründer den Standpunkt, dass ein Gebäude die meisten Aufgaben in punkto Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz von selbst erledigen muss. Anstatt Zeit mit der Technik zu verbringen, gibt Loxone diese den Menschen zurück.

Die Loxone Gruppe zählt mehr als 300 Mitarbeiter an 19 Standorten weltweit. In der Unternehmenszentrale im österreichischen Kollerschlag sind rund 100 Mitarbeiter beschäftigt.

