Mit M&K Sound und The CEDIA Designer bestes Heimkino bestens planen

M&K Sound steht seit über 40 Jahren für professionellen Klang auf Studio-Niveau, der auch im Heimbereich die Ohren verwöhnt. Die Flaggschiff-Serie 300 bietet dabei unerreichte Wiedergabequalitäten, die weit über ihre Preisklasse hinausreichen und ist somit die ideale Basis für anspruchsvolle Heimkinoinstallation. Für die perfekte Integration eines zukünftigen Lautsprecher-Setups können Installationspartner von M&K ab sofort auf die Referenzlösung zur Heimkinoplanung setzen: The CEDIA Designer. Das Lautsprecherportfolio von M&K ist ab sofort Bestandteil der Datenbank der Planungssoftware.

Hamburg, 16. April 2020 – Bombastische Blockbuster, fesselnde Live-Konzerte oder das nächste virtuelle Rennduell auf der Spielekonsole: Die Pioniere für Zwei- und Mehrkanalton bei M&K Sound bringen jeden Soundtrack klangstark in die eigenen vier Wände. Für das perfekte Heimkinoerlebnis bieten fachkundige Partner wie der deutsche Vertrieb für M&K, Audio Reference, eine professionelle Beratung und Planung für die nahtlose Integration in die individuellen räumlichen Gegebenheiten an. Heimkino-Installateure weltweit setzen für die Bestimmung von Lautsprecher- und Sitzplatzpositionen, der Berechnung von Nachhallzeiten und die Erstellung präsentationsfertiger Baupläne auf die umfassende Softwarelösung The CEDIA Designer (TCD). M&K Sound ist mit seinem Lautsprecher-Portfolio ab sofort für die Heimkinoplanung mit TCD verfügbar.

M&K Sound: The Cinema Sound Of The Pros Comes Home

Den Soundtrack preisgekrönter Blockbuster auf Referenzniveau wie beim Mastering durch den Tonmeister zu Hause genießen: M&K Sound bringt den kompromisslosen Anspruch, den professionelle Klangschaffende bei ihrer Arbeit an Filmen wie Star Wars (Episode I bis III), King Kong oder Fluch der Karibik an die Wiedergabequalitäten der verwendeten Lautsprecher stellen, im selben Maß ins Heimkino. Vom weltweit ersten aktiven Subwoofer im Jahr 1973 bis zur aktuellen 300er Flaggschiffserie verbinden alle Audio-Produkte der Klangexperten von M&K Sound hauseigene, patentierte Technologien und ein Höchstmaß an Fertigungsgüte. Der S300 Referenzlautsprecher bietet mit seinem einzigartigen Dreifach-Hochton-Array ein bisher unerreichtes Maß an Transparenz und Neutralität und übertrifft dabei ungeachtet seines kompakten, gleichzeitig aufwendig konstruierten Box-in-Box-Designs weitaus größere und teurere Systeme selbst in größeren Räumen. Im Zusammenspiel mit den klangstarken, im Push-Pull-Prinzip arbeitenden Subwoofern der X-Serie sorgt M&K Sound für ein einmaliges Klangerlebnis in den eigenen vier Wänden.

The CEDIA Designer: Referenz für professionelle Heimkinoplanung

Auch der beste Lautsprecher spielt deutlich unter seinem Potential, wenn die Eigenschaften des jeweiligen Hörraums bei der Aufstellung außer Acht gelassen werden. Die Anordnung und Anzahl der verwendeten Lautsprecher, die Position des Hörplatzes, Nachhallzeiten und akustische Korrekturmaßnahmen: Für die erfolgreiche Konzeption eines klangvollen Heimkinos müssen viele Faktoren beachtet werden. Professionelle Heimkinobauer auf der ganzen Welt setzen auf den unerreichten Funktionsumfang der cloudbasierten Planungslösung The CEDIA Designer. TCD berechnet Raumpläne, erstellt 3D-CAD-Skizzen in nur wenigen Minuten und bietet Planern einen wertvollen Zeitvorteil, wovon letztlich natürlich auch die Auftraggeber profitieren. Mit TCD lassen sich selbst aufwändigste Setups mit bis zu 32 Kanälen realisieren, wobei Firmen ihren Kunden anschauliche und umfassende Planungsbroschüren und Dokumentationen präsentieren können. M&K Sound freut sich, ab sofort mit seinen Heimkino-Lautsprecherserien in der umfassenden Planungsdatenbank von TCD vertreten zu sein und seinen Partnern somit die bestmögliche Unterstützung bei der Konzeption hochwertiger M&K Sound Heimkinos bieten zu können.

Audio Reference: Beratung und Realisierung aus einer Hand

Der Ton macht die Musik: Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für Faszination für hochwertige Klangwiedergabe, erstklassige Beratung und fachkundige Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Interessierte Kunden der beindruckenden Klangwelten von M&K Sound sind bei Audio Reference als exklusivem Vertrieb für M&K in Deutschland bestens aufgehoben. Mansour Mamaghani, Geschäftsführer von Audio Reference, bietet mit dem deutschlandweit ersten M&K Referenzkino in den Räumlichkeiten seines Unternehmens in der Alsterkrugchaussee 435 in Hamburg die Möglichkeit, das Klangerlebnis von M&K Sound nach vorheriger Terminvereinbarung selbst zu erleben. Das im üblichen Wohnraummaß gehaltene Kino stellt zudem die herausragenden Fähigkeiten der Audio Reference GmbH bei der Konzeption und Realisierung schlüsselfertiger Heimkinoprojekte unter Beweis, welche fortan ebenfalls zusammen mit The CEDIA Designer umgesetzt werden.

Das Unternehmen M&K Sound

Die Lautsprecher-Systeme und Subwoofer von M&K Sound verfolgen ein einziges Ziel: die verfälschungsfreie Wiedergabe von Audio. Als Erfinder des Subwoofer-Satelliten-Konzepts hat sich M&K Sound bereits in den 1970er Jahren genau mit der Abstimmung komplexer Setups aus mehreren Lautsprechern befasst. Diese Expertise ist heute sowohl in den Stereo-Systemen als auch in umfangreicheren Surround-Aufbauten zu spüren, die dank Timbre-Matching eine außergewöhnlich realistische Klangwelt erschaffen. Nicht ohne Grund setzen professionelle Klangschaffende führender Filmstudios bei ihrer Arbeit an Blockbustern wie Star Wars (Episode I bis III), King Kong oder Fluch der Karibik auf die Wiedergabequalitäten von M&K Sound. Vom Musik- bis zum Filmgenuss bietet M&K Sound Lautsprecher, die mit atemberaubender Klangtreue jeden Hörer in ihren Bann ziehen.

www.mksound.com

Das Unternehmen Audio Reference

Die Faszination guter Musikwiedergabe, brillanter Bilder und handwerklich perfekt gearbeiteter Produkte: Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für erstklassige Beratung und fachkundige Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Unter der Vorgabe “Der Ton macht die Musik” strebt das von Mansour Mamaghani gegründete Unternehmen stets danach, die weltbesten Hersteller in Deutschland exklusiv über ein ausgewähltes Händlernetz zu vertreiben. Zum Markenportfolio von Audio Reference gehören die renommierten Hersteller Audio Research, Basscontinuo, Dan D’Agostino, EAT, GOERTZ, KRELL, MERIDIAN AUDIO, Millennium, Miller & Kreisel, Starke Sound, Sumiko Tonabnehmer, Velodyne, Wilson Audio und Yter.

www.audio-reference.de

Firmenkontakt

Audio

Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg

040 / 5 33 20 – 359

040 / 5 33 20 – 459

info@audio-reference.de

http://www.audio-reference.de

Pressekontakt

rtfm GmbH

Lars Schamicke

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

audio-reference@rtfm-pr.de

http://www.audio-reference.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.