Mit Homestagingkonzepte Immobilien emotional präsentieren

Räume inszenieren – Immobilien mit Homestaging emotional beeindruckend präsentieren

Home Staging ist eine Immobilienpräsentationsstrategie, bei der eine Immobilie so vorbereitet wird, dass sie für potenzielle Käufer oder Mieter ansprechender wirkt. Das Hauptziel des Home Staging ist es, die Immobilie in ihrer besten Form zu präsentieren und potenzielle Käufer oder Mieter dazu zu motivieren, sich emotional mit dem Raum zu verbinden. Der Begriff Staging stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Inszenierung.

Es ist eine Investition, die sich für Immobilieneigentümer oft lohnt.

Typischerweise umfasst das Home Staging Maßnahmen wie:

1.Gegenstände des aktuellen Bewohners werden entfernt, dadurch wird es dem potenziellen Käufern

oder Mietern leichter zu selber in der Immobilie zu sehen.

2.Reinigung und aufräumen ist selbstverständlich

3.Kleinere Reparaturen werden durchgeführt, und Räume können durch einfache Renovierungen oder Neugestaltungen

aufgewertet werden.

4.Neutrale Farbgestaltung: Wandfarben und Dekorationen werden oft in neutralen Farbtönen gewählt, um die breiteste

Palette potenzieller Käufer anzusprechen.

5.Möbel werden strategisch angeordnet, um die Räume größer und ansprechender

wirken zu lassen.

6.Die Beleuchtung wird optimiert, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und gleichzeitig die Vorzüge

der Immobilie hervorzuheben.

Interior Designerin Brigitte Brünjes, Inhaberin von Roomers Consult www.roomers-consult.de bietet auf Mallorca Homestaging Services an. In einem aktuellen Projekt in Zusammenarbeit mit Xclusive Mallorca www.xclusivemallorca.com wurde eine Villa in Topregion von Palma eingerichtet. Es überzeugen insbesondere die Großformatkunstwerke des Künstlers Thorsten Poersch mit denen Brigitte Brünjes beeindruckende Wandinszenierungen schafft.

Die gezeigten Bilder sind aus der aktuellen Kollektion Colores de Mallorca des Künstlers. Nicht nur Großformate sind für das Homestaging von Brigitte Brünjes möglich. Jede gewünschte Größe und jede Art von Farbausrichtung ist im Sinne der jeweiligen Immobilie möglich. Individualität steht in allen Projekte von Roomers Consult immer im Vordergrund.

Interior Design für Hotels und Private Residences

