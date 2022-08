Mit erwinmueller.de wird es herbstlich im Zuhause

Heimtextilien in erdigen Farben und Deko für stimmungsvolles Ambiente

Der Herbst ist Balsam für die Seele. Warmes Licht und die sanften erdigen Farben der Natur bringen den Geist zur Ruhe und entspannen. Mit Heimtextilien und Dekoration lässt sich dieses Herbstambiente auch in das Zuhause holen. Wie, das zeigt die neue Themenwelt “ Herbstzauber“ auf erwinmueller.de

Heimtextilien für entspannte Stunden

Weiche Materialien und die Farben des Herbstes mit Rot, Orange, Grün und Brauntönen wecken die Vorfreude auf entspannte Stunden an langen Herbstabenden. Flauschige Wohndecken aus Fleece, Baumwollmischungen oder Webpelze sind in vielen verschiedenen Farben und Designs in der neuen Themenwelt „Herbstzauber“ zu finden. Passend für jede Einrichtung und für jeden Geschmack.

Wenn die Nächte kühler werden, darf auch die Bettwäsche wieder wärmer sein. Flanell ist ein samtig weicher Stoff, angenehm wärmend und temperaturausgleichend. Das feuchtigkeitsabsorbierende Baumwollgewebe sorgt für ein optimales Schlafklima. Neu von Erwin Müller ist Bettwäsche im klassisch zeitlosen Karo-Look. Das fein strukturierte Allover-Muster auf der Rückseite sorgt für Abwechslung. Komplett wird das Wohlfühlklima im Schlafzimmer mit Baumwoll-Single-Jersey Nachtwäsche. Dieses Material ist genau richtig für die Übergangszeit, wenn leichte Shortys zu kalt und Flanell-Nachtwäsche noch zu warm ist.

Daunen für kalte Nächte

Daunen sind in Deutschland das wohl beliebteste Füllmaterial für Bettdecken. Nicht umsonst, denn Daunen sind federleicht und trotzdem voluminös, sie geben überschüssige Körperwärme und Feuchtigkeit schnell an die Raumluft ab und sorgen so für ein trockenes, warmes Schlafklima.

Herbstliche Impressionen im Esszimmer

Ein herbstlich gedeckter Tisch mit den Farben und den Motiven der Natur strahlt Ruhe und Wohlgefühl aus. Die Erwin Müller Tischwäsche mit dezentem Jacquard gewebtem Rankenmuster und den niedlichen Eichhörnchen und Zweigen ist ein Blickfang auf dem Esstisch. Dazu harmoniert das Tafelservice „Pisa“ mit seiner modernen, eckigen Formensprache und dem dezenten Design in Brauntönen.

Eulen erzeugen ein Gefühl der Geborgenheit, sie sind ein Symbol für Weisheit. Mit Motiven dieser lautlosen Waldbewohner und den quirligen Eichhörnchen holt man sich die Natur in das Zuhause. Besonders dekorativ sind Eulen und Eichhörnchen auf Tischläufern und Kissenhüllen.

Praktisch und dekorativ

Zugluftstopper helfen, Energie zu sparen und können gleichzeitig ein schönes Deko-Element im Raum sein. Ein Blickfang ist der Zugluftstopper mit der niedlichen Eulenapplikation auf dem groben Grundstoff in Canvasoptik, kombiniert mit Karostoff in Brauntönen. Stimmungsvolle Beleuchtung trägt ganz wesentlich zu einem entspannten Herbstabend bei. Außergewöhnlich ist ein Windlicht aus rustikalem Beton mit raffiniertem Ausschnitt.

Der Schmutz muss draußen bleiben

Herbst heißt auch Schmuddelwetter mit Nässe und Schmutz. Aber kein Problem, denn mit den rutschfesten Schmutzfangmatten von Erwin Müller wird der Schmutz sowohl im Innen- wie auch im geschützten Außenbereich abgefangen. Die geschwungenen Linien auf weinrotem Grund verbreiten angenehme Wohnatmosphäre.

Der Themenbereich „Herbstzauber“ auf erwinmueller.de bietet viele Herbstimpressionen für das Zuhause. Mit Heimtextilien, Tischwäsche, Wohnaccessoires, Dekorationen, Geschirr und vielem mehr halten die Farben und Motive der Natur Einzug in die eigenen vier Wände.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

