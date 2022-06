Mit dem Taxi von Baden-Baden zur Max Grundig Klinik

Die Max Grundig Klinik auf der Bühler Höhe – erste Adresse für den Gesundheit Check-Up

BADEN-BADEN. Es gibt zahlreiche Klinken in und um Baden-Baden, die für Menschen aus ganz Deutschland und weit darüber hinaus Inbegriff sind für höchste medizinische Fachkompetenz und Qualität. Seit Jahrzehnten ist die Max Grundig Klinik Anlaufstelle für Menschen, die Auskunft über ihren Gesundheitsstatus erlangen möchten. In traumhaft schöner Atmosphäre erleben Patienten der Max Grundig Klinik Fachkompetenz, Ärzte, die Zeit für ihre Patienten haben und modernste Medizintechnik.

Mit Taxi Minor Baden-Baden Aufenthalt im Badischen planen

Kanzler und Wirtschaftsbosse vertrauen auf die Expertise der Klinik. Wer sich auf der Bühler Höhe durchchecken lassen will vom Scheitel bis zur Sohle, der reist oftmals mit der Bahn oder mit dem Flugzeug an. Taxi Minor ist spezialisiert auf Limousinen- und Shuttleservice vom Bahnhof oder vom Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden aus. Ob Hotel oder die weltbekannte Max Grundig Klinik auf der Bühler Höhe. Mit Taxi Minor Baden-Baden können Sie Ihren Aufenthalt in Baden planen.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

