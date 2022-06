Mit dem soundstarken Intercom BTR1 Advanced von Midland durch die sommerliche Motorrad-Saison

Das neue Kommunikationssystem kommt im aerodynamischen New-Edge-Design und bietet brillanten Sound

Dreieich / Trittau, im Juni 2022 – Längere Abendstunden, gestiegene Temperaturen und trockene Straßen – die Outdoor-Motorrad-Saison ist „in vollem Gange“ und Midland bringt dazu ein technisch verbessertes Intercom auf den Markt: Das BTR1 Advanced. Dieses ermöglicht die Kommunikation mit bis zu vier Personen gleichzeitig im Konferenz-Modus über eine Reichweite von bis zu 1,2 Kilometern. Dank der Kooperation mit dem italienischen Audiospezialisten RCF wurden in das Produkt hochwertige Lautsprecher integriert, welche Bikern brillante Klangerlebnisse beim Musik hören sowie für ihre gesamte Kommunikation bieten. Die aerodynamische und flachere Form im New-Edge-Design hebt das neue Modell deutlich von Produkten anderer Hersteller ab und punktet durch seine durchdachte Steuerung, da die Tasten selbst mit festeren Handschuhen optimal bedienbar sind. Darüber hinaus verfügt das Modell über die Firmware Midland Wind Experience: Der sogenannte „Digital Noise Killer“ unterdrückt bis zu 80 Prozent der Wind- und Motorengeräusche, wodurch beste Sprachqualität während der Fahrt garantiert ist. Das neue System zeichnet sich durch sein durchdachtes Design, akustische Brillanz und einen besonders leistungsstarken Akku aus, der eine Laufzeit von bis zu 23 Stunden ermöglicht. Neue Ladevorgänge liegen bei schnellen zwei Stunden.

Multifunktionell und mit hoher Reichweite verbindet das BTR1 Advanced im aerodynamischen Design bis zu vier Personen bei der Gruppen-Kommunikation oder zwei Personen im Eins-zu-Eins-Modus. Das System arbeitet im Vollduplex-Modus, was eine zeitgleiche Verbindung zu zwei Bluetooth-Geräte möglich macht. Somit können Ansagen vom Navigationsgerät empfangen und Musik vom Smartphone (z.B. Spotify) gehört werden, telefoniert oder mit Mitfahrenden gesprochen werden.

Mit dem integrierten AGC-System wird beim BTR1 Advanced darüber hinaus die Lautstärke konstant gehalten, insbesondere in Abhängigkeit zu Hintergrund- bzw. Fahrgeräuschen. Dank Slide-in-Befestigung mit Klebe- oder Klemmhalterung und dem neuen Kupplungssystem Magic Lock, lassen sich die Gegensprechkomponenten einfach, schnell und sicher an jedem Helm befestigen.

Wie bei allen Midland Kommunikationsgeräten lässt sich die Reichweite durch die Verwendung der Midland BT Talk App in Kombination mit der BT Talk Taste am Lenker unendlich erweitern. Hierzu wird die Datenverbindung des Mobiltelefons genutzt.

Verfügbarkeit und Preise

Das neue Intercom-Modell BTR1 Advanced von Midland ist ab sofort online unter www.albrecht-midland.de als Einzelgerät zum UVP von 199,- Euro und im Twin-Set für 369,- Euro erhältlich. Im Lieferumfang des BTR1 Advanced sind neben dem magnetischen Befestigungssystem mit doppelseitigem Klebeband und Klemme, ein Audiosystem mit zwei 40 mm High Definition Sound-Stereolautsprechern von RCF, zwei Ohrenpolster, zwei Unterlegscheiben, ein kabelgebundenes und ein starres Anti-Turbulenz-Boom-Mikrofon sowie ein USB-C-Ladekabel enthalten. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.albrecht-midland.de.

###

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: 2206_Midland_BTR1_Advanced_final

Zur Ansicht und zum Download von Bildmaterial geht es über diesen Link

###

Über Midland & Alan Electronics:

Midland ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Bei Midland gehört die Funktechnik mit PMR 446, CB-Funk sowie Marine- und Amateurfunkgeräten zum Kernsortiment und wird ergänzt durch moderne Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit verschiedenstem Zubehör. Das umfangreiche Portfolio wird mit leistungsstarken Powerbanks und Audiozubehör abgerundet. Die Marke Midland ist mit seinen Produkten vor allem in Europa und USA bereits seit über 40 Jahren bekannt.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht, Albrecht Audio (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

Pressekontakte:

Alan Electronics GmbH

Christine Albrecht / Petra Rogge

Tel.: +49 (0) 4154 / 849 144

E-Mail: presse@albrecht-midland.de