Mit Daniel Philipp Personal Training zu mehr Fitness

Daniel Philipp Personal Training bietet in Düsseldorf, Essen, Köln, Bonn und Umgebung hochwertiges, individuelles Fitnesstraining für die unterschiedlichsten Ansprüche an. Ob Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer oder Ausgleich: Das kompetente Team von Daniel Philipp Personal Training passt das Training auf die Wünsche seiner Kund*innen an.

Das Angebot von Daniel Philipp Personal Training ist breit gefächert. Vom allgemeinem Gesundheitstraining über Kraft- und Ausdauertraining bis hin zu Beweglichkeitstraining und vielem mehr, sorgt das geschulte Team aus Personal Trainern, Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten im Rhein-Ruhrgebiet, rund um Köln, Essen, Düsseldorf und Bonn, für die Fitness seiner Kundschaft. Dabei ist eine gute Grundkondition ebenso wichtig, wie ein ausgeglichenes Körpergefühl und gesunde Ernährung. Das Training bei Daniel Philipp Personal Training achtet auf Ganzheitlichkeit und bietet, aufgrund der ständigen Weiterbildungen der Teammitglieder, einen hohen Qualitätsanspruch. So werden beispielsweise immer wieder neue Trainingsarten und -methoden angeboten. Auch Physiotherapie wird in den Praxen an den Standorten geboten.

Zugleich sind die Trainer von Daniel Philipp Personal Training sehr flexibel. So hat man als Kunde die Wahl, ob man in einer der Praxen von Daniel Philipp Physiotherapie trainieren möchte oder ob das Training zu Hause, in den eigenen Räumlichkeiten, stattfinden soll. Aber auch einem Workout an der frischen Luft, beispielsweise im heimischen Garten, in Parkanlagen oder an einem ähnlichen Ort, steht hier nichts im Wege. Zudem besteht die Möglichkeit, Einzel- oder Gruppentrainings direkt bei der Arbeit, in einem der Büroräume, durchzuführen. So kann Beruf und Training nahtlos miteinander verbunden werden. Zum Training selbst gehört zu Beginn eine Aufwärmphase ebenso immer dazu, wie zum Schluss eine Entspannungsphase. Auch hier achten die Trainer auf geeignete sowie abwechslungsreiche Übungen.

Das Training selbst soll aber auch Spaß bereiten und nicht etwa zu Frust führen. So werden die Übungen auf die jeweilige Einzelperson oder Gruppe angepasst, wobei beispielsweise der vorhandene Fitnesslevel ebenso beachtet wird, wie die jeweiligen Ziele. Dabei haben die Trainer ein offenes Ohr für die verschiedensten Wünsche und stehen auch beratend zur Seite. Während des Trainings wird außerdem darauf geachtet, dass sich beispielsweise keine Haltungsfehler einschleichen oder die Übungen versehentlich falsch ausgeführt werden. Die Trainer von Daniel Philipp Personal Training achten auf eine hohe Qualität und das Wohlergehen ihrer Kunden.

Weitere Informationen finden Sie unter daniel-philipp.com.

Daniel Philipp Personal Training setzt sich aus einem mehrköpfigen, kompetenten Team aus qualifizierten Personal Trainern, Sportwissenschaftlern sowie Physiotherapeuten zusammen. Betreut werden Kund*innen im kompletten Rhein-Ruhrgebiet, beziehungsweise um die Großstädte Essen, Düsseldorf, Bonn und Köln. Das Training selbst findet entweder in den Praxen von Daniel Philipp Physiotherapie oder direkt bei den Kund*innen zu Hause statt. Ebenso werden Trainings im Außenbereich, wie etwa in Parkanlagen, sowie in Büroräumen durchgeführt. Das Leistungsspektrum umfasst zum Beispiel Beweglichkeits-, Kraft- und Ausdauertraining. Abgerundet wird das Leistungsangebot durch das Physiotherapieangebot in den Daniel Philipp Physiotherapie-Praxen an den einzelnen Standorten. Das Team von Daniel Philipp Personal Training achtet auf den individuellen Erfolg seiner Kund*innen und darauf, dass diese ausgewogen trainieren. Dabei kommt auch der Spaß beim Training nicht zu kurz.

Kontakt

vigespo GmbH

Markus Zilligers

Oberbilker Allee 55

40223 Düsseldorf

+4921156685816

info@daniel-philipp.com

https://www.daniel-philipp.com